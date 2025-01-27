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В "Движении первых" отреагировали на критику песни "Сигма бой" в Европе - РИА Новости, 27.01.2025
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Шоубиз
 
14:56 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/talant-1995710033.html
В "Движении первых" отреагировали на критику песни "Сигма бой" в Европе
В "Движении первых" отреагировали на критику песни "Сигма бой" в Европе - РИА Новости, 27.01.2025
В "Движении первых" отреагировали на критику песни "Сигма бой" в Европе
Талант российских детей востребован среди молодежи разных стран, несмотря на попытки запретить популярный хит "Сигма бой" со стороны европейских политиков,... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T14:56:00+03:00
2025-01-27T14:56:00+03:00
шоубиз
россия
в мире
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
европарламент
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Талант российских детей востребован среди молодежи разных стран, несмотря на попытки запретить популярный хит "Сигма бой" со стороны европейских политиков, заявил председатель правления "Движения первых" Артур Орлов в Telegram-канале. Немецкий политик, член Европарламента от партии "Вольт Европа" Нэла Риль во время заседания в декабре 2024 года раскритиковала российский хит "Сигма Бой", заявив, что он распространяет "патриархальное и пророссийское мировоззрение". В свою очередь медиапродюсер и мама одной из исполнительниц хита заявила, что никаких скрытых подтекстов при создании песни не вкладывали, композиция остается вне политики. "В сети активно обсуждается попытка запрета европейскими чиновниками популярных песен российских исполнителей. Культура отмены всего российского на Западе выходит на новый уровень, не имея ничего общего со свободой слова, о которой так любят говорить западные политики. Горжусь тем, что талант наших ребят продолжает оставаться востребованным среди молодёжи разных стран мира, несмотря на политические запреты отдельных деятелей", - написал Орлов о предложении Риль запретить песню "Сигма бой". Трек "Сигма бой" вышел в октябре 2024 года. Песню исполняет дуэт Betsy (Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция завирусилась в сети, набрав на YouTube свыше 64 миллионов просмотров за четыре месяца. В январе трек занял седьмую строчку в одном из чартов Billboard.
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россия, в мире, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых", европарламент, германия
Шоубиз, Россия, В мире, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых", Европарламент, Германия
В "Движении первых" отреагировали на критику песни "Сигма бой" в Европе

"Движение первых": талант детей из РФ признали, несмотря на критику "Сигма бой"

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк"Движение первых"
Движение первых - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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"Движение первых". Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Талант российских детей востребован среди молодежи разных стран, несмотря на попытки запретить популярный хит "Сигма бой" со стороны европейских политиков, заявил председатель правления "Движения первых" Артур Орлов в Telegram-канале.
Немецкий политик, член Европарламента от партии "Вольт Европа" Нэла Риль во время заседания в декабре 2024 года раскритиковала российский хит "Сигма Бой", заявив, что он распространяет "патриархальное и пророссийское мировоззрение". В свою очередь медиапродюсер и мама одной из исполнительниц хита заявила, что никаких скрытых подтекстов при создании песни не вкладывали, композиция остается вне политики.
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Продюсер прокомментировала скандал в Европе из-за песни "Сигма Бой"
26 января, 22:20
"В сети активно обсуждается попытка запрета европейскими чиновниками популярных песен российских исполнителей. Культура отмены всего российского на Западе выходит на новый уровень, не имея ничего общего со свободой слова, о которой так любят говорить западные политики. Горжусь тем, что талант наших ребят продолжает оставаться востребованным среди молодёжи разных стран мира, несмотря на политические запреты отдельных деятелей", - написал Орлов о предложении Риль запретить песню "Сигма бой".
Трек "Сигма бой" вышел в октябре 2024 года. Песню исполняет дуэт Betsy (Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция завирусилась в сети, набрав на YouTube свыше 64 миллионов просмотров за четыре месяца. В январе трек занял седьмую строчку в одном из чартов Billboard.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Слуцкий прокомментировал критику Европой песни "Сигма Бой"
Вчера, 12:27
 
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