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В Ростовской области участнику СВО отказали в выплате - РИА Новости, 27.01.2025
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18:59 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/svo-1995780841.html
В Ростовской области участнику СВО отказали в выплате
В Ростовской области участнику СВО отказали в выплате - РИА Новости, 27.01.2025
В Ростовской области участнику СВО отказали в выплате
Прокуратура Ростовской области помогла участнику спецоперации получить положенную ему выплату в размере 600 тысяч рублей, в которой ранее ему необоснованно... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T18:59:00+03:00
2025-01-27T18:59:00+03:00
происшествия
ростовская область
таганрог
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Прокуратура Ростовской области помогла участнику спецоперации получить положенную ему выплату в размере 600 тысяч рублей, в которой ранее ему необоснованно отказали местные власти, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. "В Ростовской области после вмешательства прокуратуры участнику СВО выплачено 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Соответствующую проверку по обращению участника специальной военной операции о нарушении его социальных прав провела прокуратура города Таганрога. "Установлено, что несмотря на полученное заявителем ранение, региональным министерством труда и социального развития ему необоснованно отказано в предоставлении соответствующей выплаты по причине отсутствия регистрации на территории Ростовской области", - сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе уточнили, что прокуратура защитила права участника спецоперации в судебном порядке.
https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html
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происшествия, ростовская область, таганрог
Происшествия, Ростовская область, Таганрог
В Ростовской области участнику СВО отказали в выплате

Ростовская прокуратура помогла участнику СВО получить выплату в 600 тысяч рублей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Прокуратура Ростовской области помогла участнику спецоперации получить положенную ему выплату в размере 600 тысяч рублей, в которой ранее ему необоснованно отказали местные власти, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Ростовской области после вмешательства прокуратуры участнику СВО выплачено 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Соответствующую проверку по обращению участника специальной военной операции о нарушении его социальных прав провела прокуратура города Таганрога.
"Установлено, что несмотря на полученное заявителем ранение, региональным министерством труда и социального развития ему необоснованно отказано в предоставлении соответствующей выплаты по причине отсутствия регистрации на территории Ростовской области", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе уточнили, что прокуратура защитила права участника спецоперации в судебном порядке.
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