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Герой России рассказал, как выжил в зоне СВО - РИА Новости, 27.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:54 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/svo-1995767660.html
Герой России рассказал, как выжил в зоне СВО
Герой России рассказал, как выжил в зоне СВО - РИА Новости, 27.01.2025
Герой России рассказал, как выжил в зоне СВО
Герой России капитан Максим Бахарев, потерявший руки и ноги в ходе одного из боев в зоне СВО, рассказал, что выжил благодаря молитве и любви к Господу. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:54:00+03:00
2025-01-27T17:54:00+03:00
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общество
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запорожская область
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Герой России капитан Максим Бахарев, потерявший руки и ноги в ходе одного из боев в зоне СВО, рассказал, что выжил благодаря молитве и любви к Господу. В рамках XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений прошла научно-практическая конференция "Великая Россия: связь времен и поколений". "Я остался жив благодаря молитве, которая всегда была со мной. Любовь, которую нам дает Христос, я не до конца понимал, а понял только там (на СВО - ред.), потому что я полюбил своих солдат и всех тех, кто меня окружал, потому что мы были на пике жизни и смерти. И я каждую смерть, каждую потерю воспринимал, как свою. И тогда я понял, что такое любовь, о чем говорил Христос", - сказал Бахарев, выступая перед участниками конференции. Максим также рассказал, что в тот бой, когда он потерял руки и ноги, лежа девять часов на солнце 22 июля. По его признанию, теряя сознание, он увидел храм, Богородицу, Иоанна Крестителя, которые сказали ему, что все будет хорошо, и он останется жив, главное, надо было дождаться момента. "Через девять часов я случайно услышал, как зазвучала рация, дополз до нее и связался со своими. Вот такая моя история", - сказал Бахарев. С началом СВО Бахарев был призван в Вооруженные силы РФ, стал командиром взвода ПТУР и дослужился до звания капитана. При обороне одного из населенных пунктов в Запорожской области лично уничтожил два танка противника, четыре вражеских БМП и, несмотря на полученные ранения, продолжал руководить на вверенном ему участке местности, остановив наступление противника. Золотую звезду Героя России получил 9 октября 2024 года в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка из рук министра обороны Андрея Белоусова.
https://ria.ru/20250113/kreml-1993454688.html
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общество, россия, запорожская область, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Запорожская область, Андрей Белоусов
Герой России рассказал, как выжил в зоне СВО

Герой России капитан Бахарев: я выжил на СВО благодаря молитве и любви к Господу

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов вручает медаль "Золотая Звезда" российскому офицеру Максиму Бахареву
Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручает медаль Золотая Звезда российскому офицеру Максиму Бахареву - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручает медаль "Золотая Звезда" российскому офицеру Максиму Бахареву. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Герой России капитан Максим Бахарев, потерявший руки и ноги в ходе одного из боев в зоне СВО, рассказал, что выжил благодаря молитве и любви к Господу.
В рамках XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений прошла научно-практическая конференция "Великая Россия: связь времен и поколений".
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"Я остался жив благодаря молитве, которая всегда была со мной. Любовь, которую нам дает Христос, я не до конца понимал, а понял только там (на СВО - ред.), потому что я полюбил своих солдат и всех тех, кто меня окружал, потому что мы были на пике жизни и смерти. И я каждую смерть, каждую потерю воспринимал, как свою. И тогда я понял, что такое любовь, о чем говорил Христос", - сказал Бахарев, выступая перед участниками конференции.
Максим также рассказал, что в тот бой, когда он потерял руки и ноги, лежа девять часов на солнце 22 июля. По его признанию, теряя сознание, он увидел храм, Богородицу, Иоанна Крестителя, которые сказали ему, что все будет хорошо, и он останется жив, главное, надо было дождаться момента.
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"Через девять часов я случайно услышал, как зазвучала рация, дополз до нее и связался со своими. Вот такая моя история", - сказал Бахарев.
С началом СВО Бахарев был призван в Вооруженные силы РФ, стал командиром взвода ПТУР и дослужился до звания капитана. При обороне одного из населенных пунктов в Запорожской области лично уничтожил два танка противника, четыре вражеских БМП и, несмотря на полученные ранения, продолжал руководить на вверенном ему участке местности, остановив наступление противника. Золотую звезду Героя России получил 9 октября 2024 года в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка из рук министра обороны Андрея Белоусова.
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