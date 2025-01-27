https://ria.ru/20250127/svo-1995762370.html

Жители Сочи совместно с волонтерами собрали гумпомощь для бойцов СВО

Жители Сочи совместно с волонтерами собрали гумпомощь для бойцов СВО - РИА Новости, 27.01.2025

Жители Сочи совместно с волонтерами собрали гумпомощь для бойцов СВО

Станция скорой медицинской помощи в Сочи, крупный санаторий и муниципальная школа совместно с волонтёрами собрали мебель, телевизор, посуду, продукты питания... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T17:40:00+03:00

2025-01-27T17:40:00+03:00

2025-01-27T17:40:00+03:00

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СОЧИ, 27 янв – РИА Новости. Станция скорой медицинской помощи в Сочи, крупный санаторий и муниципальная школа совместно с волонтёрами собрали мебель, телевизор, посуду, продукты питания для участников специальной военной операции, в этот раз бойцы приехали за посылкой сами, рассказала РИА Новости сочинский фельдшер Валентина Кротько. Кротько оказывает регулярную помощь новым регионам России, в перерыве от работы женщина находит время, чтобы организовать гуманитарный сбор для бойцов на передовой. К помощи активно подключаются городские структуры, волонтёры, медики, представители бизнеса, знакомые Кротько. Сочинцы собирают деньги, необходимые медицинские препараты, продукты, технические средства. "Отправили в Луганскую Народную Республику мебель, продукты питания, телевизор, посуду, столы, стулья, мандарины, лимоны. Принимали участие - станция медицинской помощи, санаторий имени М.В. Фрунзе, много посуды, досок, стройматериалов тоже передали, средняя общеобразовательная школа № 24, у них мы собрали парты и столы", - сказала собеседница агентства. Весь гуманитарный сбор Кротько отвозит с волонтерами и коллегами самостоятельно, однако в этот раз бойцы прибыли в олимпийскую столицу сами, загрузили полный "Камаз" с посылками от сочинцев и отвезли сослуживцам. "Они приехали к нам - на "скорую", - говорит фельдшер. Сейчас сотрудница скорой помощи готовится к очередной поездке в госпиталь, где будет оказывать помощь людям.

https://ria.ru/20250127/svo-1995671692.html

https://ria.ru/20250127/svo-1995669919.html

сочи

россия

луганская народная республика

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сочи, россия, луганская народная республика, сво