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ВСУ потеряли до 15 военных в зоне действий "Севера"

ВСУ потеряли до 15 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 27.01.2025

ВСУ потеряли до 15 военных в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 15 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:11:00+03:00

2025-01-27T12:11:00+03:00

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специальная военная операция на украине

волчанск

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министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 15 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великие Проходы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 15 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волчанск

харьковская область

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волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность