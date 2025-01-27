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Несгораемые костюмы отправили бойцам СВО из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 27.01.2025
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Надежные люди
 
11:44 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/svo-1995669919.html
Несгораемые костюмы отправили бойцам СВО из Нижнего Новгорода
Несгораемые костюмы отправили бойцам СВО из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 27.01.2025
Несгораемые костюмы отправили бойцам СВО из Нижнего Новгорода
Несгораемые костюмы для танкистов и связанные пенсионерками теплые носки отправили из Нижнего Новгорода участникам специальной военной операции, сообщает... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T11:44:00+03:00
2025-01-27T11:44:00+03:00
надежные люди
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Несгораемые костюмы для танкистов и связанные пенсионерками теплые носки отправили из Нижнего Новгорода участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области. "Новая партия гуманитарной помощи от регионального парламента отправилась в зону проведения СВО. В составе груза аптечки, амуниция и тактическое снаряжение. Кроме того, военнослужащих порадуют теплыми вязаными носками, связанными бабушками из Гордеевки", - говорится в сообщении. Вместе с теплыми вещами на линию боевого соприкосновения отправится партия несгораемых костюмов для танкистов. Это уникальная разработка нижегородских производителей. Костюм позволяет несколько минут выдерживать на себе высокие температуры горения, чтобы успеть спасти жизнь бойца. "Традиционно раз в две недели из законодательного собрания отправляется гуманитарный груз бойцам. Вместе с нами свою лепту в помощь фронту вносят нижегородские предприниматели и предприятия. Тактическое снаряжение, форма, костюмы – все исключительно местного производства. В этот раз к нам также обратились пенсионеры, которые связали несколько десятков пар теплых носков, и очень просили передать их нашим ребятам. Уверен, что тепло родного дома предастся через тепло, которое подарят им в быту эти вещи", - приводятся в сообщении слова руководителя аппарата регионального парламента Максима Реброва.
https://ria.ru/20250124/svo-1995393540.html
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Надежные люди, Нижний Новгород, Нижегородская область
Несгораемые костюмы отправили бойцам СВО из Нижнего Новгорода

Несгораемые костюмы и вязаные носки отправили бойцам СВО из Нижнего Новгорода

© Фото : Пресс-служба законодательного собрания Нижегородской областиНесгораемые костюмы и вязаные носки отправили бойцам СВО из Нижнего Новгорода
Несгораемые костюмы и вязаные носки отправили бойцам СВО из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области
Несгораемые костюмы и вязаные носки отправили бойцам СВО из Нижнего Новгорода
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Несгораемые костюмы для танкистов и связанные пенсионерками теплые носки отправили из Нижнего Новгорода участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области.
"Новая партия гуманитарной помощи от регионального парламента отправилась в зону проведения СВО. В составе груза аптечки, амуниция и тактическое снаряжение. Кроме того, военнослужащих порадуют теплыми вязаными носками, связанными бабушками из Гордеевки", - говорится в сообщении.
Вместе с теплыми вещами на линию боевого соприкосновения отправится партия несгораемых костюмов для танкистов. Это уникальная разработка нижегородских производителей. Костюм позволяет несколько минут выдерживать на себе высокие температуры горения, чтобы успеть спасти жизнь бойца.
"Традиционно раз в две недели из законодательного собрания отправляется гуманитарный груз бойцам. Вместе с нами свою лепту в помощь фронту вносят нижегородские предприниматели и предприятия. Тактическое снаряжение, форма, костюмы – все исключительно местного производства. В этот раз к нам также обратились пенсионеры, которые связали несколько десятков пар теплых носков, и очень просили передать их нашим ребятам. Уверен, что тепло родного дома предастся через тепло, которое подарят им в быту эти вещи", - приводятся в сообщении слова руководителя аппарата регионального парламента Максима Реброва.
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