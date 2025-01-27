https://ria.ru/20250127/sud-1995781663.html
В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемых в похищении военнослужащих
В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемых в похищении военнослужащих - РИА Новости, 27.01.2025
В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемых в похищении военнослужащих
Ленинский суд Ростова-на-Дону санкционировал арест 11 членов преступной группы, подозреваемых в похищении военнослужащих и вымогательствах, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T19:04:00+03:00
2025-01-27T19:04:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский суд Ростова-на-Дону санкционировал арест 11 членов преступной группы, подозреваемых в похищении военнослужащих и вымогательствах, сообщил РИА Новости представитель УФСБ РФ по Ростовской области. "Суд избрал 11 подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 марта текущего года", - сказал собеседник агентства. Как ранее сообщало ведомство, участники группы привлекли двух несовершеннолетних девушек, специализировавшихся на интернет-знакомствах с военнослужащими-участниками СВО для вступления с ними в интимную связь. После чего военнослужащих похищали и, представляясь сотрудниками полиции, требовали более 3 миллионов рублей за якобы невозбуждение уголовных дел по факту связи с несовершеннолетними. Кроме этого, оперативники установили, что фигуранты специализировались на вымогательстве денег у предпринимателей из Ростовской области под различными предлогами. Для психологического давления на своих жертв в группе был задействован ранее судимый за мошенничество житель Ростовской области, который представлялся сотрудником ЧВК "Вагнер". При этом он не проходил службу в рядах ВС РФ и каких-либо добровольческих формированиях, а фактически был трудоустроен массажистом, охранником в стриптиз-клубе и фитнес-тренером. Для организации вымогательств в отношении предпринимателей на новых российских территориях организатор также привлек гражданина, представлявшегося помощником полномочного представителя президента РФ на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В отношении организатора и еще 10 лиц из числа участников указанной преступной группы СУСК России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 126 "Похищение человека", части 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство".
https://ria.ru/20250124/fsb-1995298108.html
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происшествия, россия, ростовская область, ростов-на-дону
Происшествия, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемых в похищении военнослужащих
Суд в Ростове-на-Дону арестовал 11 подозреваемых в похищении военнослужащих
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский суд Ростова-на-Дону санкционировал арест 11 членов преступной группы, подозреваемых в похищении военнослужащих и вымогательствах, сообщил РИА Новости представитель УФСБ РФ по Ростовской области.
"Суд избрал 11 подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 марта текущего года", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщало ведомство, участники группы привлекли двух несовершеннолетних девушек, специализировавшихся на интернет-знакомствах с военнослужащими-участниками СВО для вступления с ними в интимную связь. После чего военнослужащих похищали и, представляясь сотрудниками полиции, требовали более 3 миллионов рублей за якобы невозбуждение уголовных дел по факту связи с несовершеннолетними.
Кроме этого, оперативники установили, что фигуранты специализировались на вымогательстве денег у предпринимателей из Ростовской области
под различными предлогами. Для психологического давления на своих жертв в группе был задействован ранее судимый за мошенничество житель Ростовской области, который представлялся сотрудником ЧВК "Вагнер". При этом он не проходил службу в рядах ВС РФ и каких-либо добровольческих формированиях, а фактически был трудоустроен массажистом, охранником в стриптиз-клубе и фитнес-тренером.
Для организации вымогательств в отношении предпринимателей на новых российских территориях организатор также привлек гражданина, представлявшегося помощником полномочного представителя президента РФ
на территориях ЛНР
, ДНР
, Херсонской и Запорожской областей
.
В отношении организатора и еще 10 лиц из числа участников указанной преступной группы СУСК России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 126 "Похищение человека", части 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство".