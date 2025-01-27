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США приостановили выдачу виз колумбийцам - РИА Новости, 27.01.2025
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05:03 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/ssha-1995617998.html
США приостановили выдачу виз колумбийцам
США приостановили выдачу виз колумбийцам - РИА Новости, 27.01.2025
США приостановили выдачу виз колумбийцам
Госдеп заявил о приостановлении выдачи виз колумбийцам в консульском отделе посольства США в Боготе, меры будут действовать пока Колумбия не примет... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T05:03:00+03:00
2025-01-27T05:03:00+03:00
в мире
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дональд трамп
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Госдеп заявил о приостановлении выдачи виз колумбийцам в консульском отделе посольства США в Боготе, меры будут действовать пока Колумбия не примет депортированных из США мигрантов. "После отказа президента (Колумбии Густаво - ред.) Петро принять два ранее разрешенных им рейса по репатриации, госсекретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить выдачу виз в консульском отделе посольства США в Боготе. Меры будут действовать до тех пор, пока Колумбия не выполнит свои обязательства по приему возвращающихся собственных граждан", - заявил госдеп в соцсети X. США 26 января ввели санкции и 25-процентные пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять депортированных мигрантов. Американский лидер Дональд Трамп предупредил, что это только начало, заявив, что Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных из США граждан Колумбии. Трамп также запретил въезд в США для колумбийских чиновников, ввел визовые ограничения против членов их семей и других приближенных, а также установил для всех колумбийских граждан на границе США усиленную проверку. В ответ президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что власти поднимут пошлины на товары, импортированные в страну из США, на 25%.
https://ria.ru/20250127/kolumbiya-1995617700.html
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в мире, сша, колумбия, богота, густаво петро, дональд трамп, марко рубио, государственный департамент сша
В мире, США, Колумбия, Богота, Густаво Петро, Дональд Трамп, Марко Рубио, Государственный департамент США
США приостановили выдачу виз колумбийцам

Госдеп приостановил выдачу виз колумбийцам в консульстве США в Боготе

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Госдеп заявил о приостановлении выдачи виз колумбийцам в консульском отделе посольства США в Боготе, меры будут действовать пока Колумбия не примет депортированных из США мигрантов.
"После отказа президента (Колумбии Густаво - ред.) Петро принять два ранее разрешенных им рейса по репатриации, госсекретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить выдачу виз в консульском отделе посольства США в Боготе. Меры будут действовать до тех пор, пока Колумбия не выполнит свои обязательства по приему возвращающихся собственных граждан", - заявил госдеп в соцсети X.
США 26 января ввели санкции и 25-процентные пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять депортированных мигрантов. Американский лидер Дональд Трамп предупредил, что это только начало, заявив, что Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных из США граждан Колумбии. Трамп также запретил въезд в США для колумбийских чиновников, ввел визовые ограничения против членов их семей и других приближенных, а также установил для всех колумбийских граждан на границе США усиленную проверку. В ответ президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что власти поднимут пошлины на товары, импортированные в страну из США, на 25%.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Президент Колумбии в письме Трампу отказался пожимать руку работорговцам
04:40
 
В миреСШАКолумбияБоготаГуставо ПетроДональд ТрампМарко РубиоГосударственный департамент США
 
 
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