https://ria.ru/20250127/ssha-1995617998.html

США приостановили выдачу виз колумбийцам

США приостановили выдачу виз колумбийцам - РИА Новости, 27.01.2025

США приостановили выдачу виз колумбийцам

Госдеп заявил о приостановлении выдачи виз колумбийцам в консульском отделе посольства США в Боготе, меры будут действовать пока Колумбия не примет... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T05:03:00+03:00

2025-01-27T05:03:00+03:00

2025-01-27T05:03:00+03:00

в мире

сша

колумбия

богота

густаво петро

дональд трамп

марко рубио

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg

ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Госдеп заявил о приостановлении выдачи виз колумбийцам в консульском отделе посольства США в Боготе, меры будут действовать пока Колумбия не примет депортированных из США мигрантов. "После отказа президента (Колумбии Густаво - ред.) Петро принять два ранее разрешенных им рейса по репатриации, госсекретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить выдачу виз в консульском отделе посольства США в Боготе. Меры будут действовать до тех пор, пока Колумбия не выполнит свои обязательства по приему возвращающихся собственных граждан", - заявил госдеп в соцсети X. США 26 января ввели санкции и 25-процентные пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять депортированных мигрантов. Американский лидер Дональд Трамп предупредил, что это только начало, заявив, что Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных из США граждан Колумбии. Трамп также запретил въезд в США для колумбийских чиновников, ввел визовые ограничения против членов их семей и других приближенных, а также установил для всех колумбийских граждан на границе США усиленную проверку. В ответ президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что власти поднимут пошлины на товары, импортированные в страну из США, на 25%.

https://ria.ru/20250127/kolumbiya-1995617700.html

сша

колумбия

богота

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, колумбия, богота, густаво петро, дональд трамп, марко рубио, государственный департамент сша