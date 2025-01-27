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Американский сенатор заявил о преимуществе России в конфликте на Украине

Американский сенатор заявил о преимуществе России в конфликте на Украине - РИА Новости, 27.01.2025

Американский сенатор заявил о преимуществе России в конфликте на Украине

Россия обладает преимуществом в конфликте на Украине, в то время как Киев и страны НАТО неудачно вели свои действия, заявил американский сенатор от... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T01:45:00+03:00

2025-01-27T01:45:00+03:00

2025-01-27T07:40:00+03:00

в мире

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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Россия обладает преимуществом в конфликте на Украине, в то время как Киев и страны НАТО неудачно вели свои действия, заявил американский сенатор от республиканцев Томми Табервилл в эфире радиостанции WABC. "Эта война так плохо велась украинцами, НАТО и Соединенными Штатами, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин получил возможность делать все, что захочет. Зачем ему вести переговоры с кем-то?... Допустим, это футбольный матч, и вы на три гола вперед. Зачем вам заключать какую-то сделку, когда вы выигрываете? Он (Путин - ред.) выигрывает", - заявил он. Табервилл отметил, что президент США Дональд Трамп пытается начать переговоры с Путиным, и он уверен, что его однопартиец сможет их начать. Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы провести встречу с Путиным для завершения конфликта на Украине. Российский лидер ранее на этой неделе заявил, что готов встретиться с Трампом и "спокойно поговорить".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, киев, дональд трамп, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), нато