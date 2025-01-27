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Житель Брянской области получил срок за изнасилование трехлетней девочки - РИА Новости, 27.01.2025
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17:47 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/srok-1995763733.html
Житель Брянской области получил срок за изнасилование трехлетней девочки
Житель Брянской области получил срок за изнасилование трехлетней девочки - РИА Новости, 27.01.2025
Житель Брянской области получил срок за изнасилование трехлетней девочки
Суд приговорил жителя Брянской области к 24 годам колонии строгого режима за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:47:00+03:00
2025-01-27T17:47:00+03:00
россия
брянская область
происшествия
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ТУЛА, 27 янв – РИА Новости. Суд приговорил жителя Брянской области к 24 годам колонии строгого режима за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении трехлетней девочки, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в своем Telegram-канале. "27 января в Брянском областном суде вынесен приговор жителю Брянской области, признанному виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, сопряженном с совершением тяжкого преступления против личности… а также в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении. По данным суда, осужденный после распития алкоголя в гостях изнасиловал трехлетнюю дочь своего соседа, а также совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Свою вину он не признал. "По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний приговором суда виновному назначено окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 20 лет с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Брянской области. Уточняется, что с осужденного взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей в пользу законного представителя ребенка. Приговор в законную силу не вступил.
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россия, брянская область, происшествия, брянский областной суд
Россия, Брянская область, Происшествия, Брянский областной суд
Житель Брянской области получил срок за изнасилование трехлетней девочки

Житель Брянской области получил 24 года за изнасилование трехлетней девочки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТУЛА, 27 янв – РИА Новости. Суд приговорил жителя Брянской области к 24 годам колонии строгого режима за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении трехлетней девочки, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в своем Telegram-канале.
"27 января в Брянском областном суде вынесен приговор жителю Брянской области, признанному виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, сопряженном с совершением тяжкого преступления против личности… а также в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении.
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По данным суда, осужденный после распития алкоголя в гостях изнасиловал трехлетнюю дочь своего соседа, а также совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Свою вину он не признал.
"По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний приговором суда виновному назначено окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 20 лет с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Брянской области.
Уточняется, что с осужденного взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей в пользу законного представителя ребенка. Приговор в законную силу не вступил.
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