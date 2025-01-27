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Житель Брянской области получил срок за изнасилование трехлетней девочки

Житель Брянской области получил срок за изнасилование трехлетней девочки - РИА Новости, 27.01.2025

Житель Брянской области получил срок за изнасилование трехлетней девочки

Суд приговорил жителя Брянской области к 24 годам колонии строгого режима за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T17:47:00+03:00

2025-01-27T17:47:00+03:00

2025-01-27T17:47:00+03:00

россия

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брянский областной суд

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ТУЛА, 27 янв – РИА Новости. Суд приговорил жителя Брянской области к 24 годам колонии строгого режима за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении трехлетней девочки, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в своем Telegram-канале. "27 января в Брянском областном суде вынесен приговор жителю Брянской области, признанному виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, сопряженном с совершением тяжкого преступления против личности… а также в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении. По данным суда, осужденный после распития алкоголя в гостях изнасиловал трехлетнюю дочь своего соседа, а также совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Свою вину он не признал. "По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний приговором суда виновному назначено окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 20 лет с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Брянской области. Уточняется, что с осужденного взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей в пользу законного представителя ребенка. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20250122/zaderzhanie-1995035043.html

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россия, брянская область, происшествия, брянский областной суд