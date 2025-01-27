https://ria.ru/20250127/sputnik-1995797205.html

Сотрудник Sputnik в Эстонии получил условный срок за "нарушение санкций"

Сотрудник Sputnik в Эстонии получил условный срок за "нарушение санкций" - РИА Новости, 27.01.2025

Сотрудник Sputnik в Эстонии получил условный срок за "нарушение санкций"

Сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Терестала в Эстонии приговорили к двум годам и четырем месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в три с... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T21:40:00+03:00

2025-01-27T21:40:00+03:00

2025-01-27T21:50:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Терестала в Эстонии приговорили к двум годам и четырем месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в три с половиной года по обвинениям в якобы "нарушении международных санкций", сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на госпрокуратуру. "Суд, оценив доказательства обеих сторон, пришел к выводу, что Мати-Дмитрия Терестала необходимо признать виновным в нарушении санкций, и приговорил его к лишению свободы сроком на два года и четыре месяца. Наказание будет приведено в исполнение, если обвиняемый совершит новое преступление в течение трех лет и шести месяцев испытательного срока", - говорится в сообщении телерадиокомпании. В прокуратуре утверждают, что после закрытия Sputnik Eesti в декабре 2019 года Терестала с супругой Еленой Черышевой создал "НКО", через которую продолжил деятельность Sputnik через Sputnik Meedia. "МИА "Россия сегодня" запрещено в Европе... и оно смогло продолжить деятельность в Эстонии только благодаря тому, что обвиняемый сознательно решил игнорировать международные санкции", - заявил государственный прокурор Таави Перн. "Я могу сказать, что все это (решение суд – ред.) довольно предсказуемо. В честность эстонского правосудия ни я, ни мой муж не верили. Единственно, я думаю, если бы он находился в этот момент в Эстонии, то приговор не был бы условным, скорее всего, его реально посадили бы в тюрьму. А так как они знают, что он уже давно в Москве, и отчитаться им тоже нужно было по этому делу, поэтому принято такое решение. Помимо условного срока, назначен штраф. С учетом уплаты всех пошлин около 10 тысяч евро. Хочу отметить, что никаких доказательств, что Sputnik Meedia имел отношение к агентству Sputnik, принадлежащим медиагруппе "Россия сегодня", нет. Это все домыслы. На самом деле, им просто не нравился наш контент: мы выступали за добрососедские отношения между двумя странами - Эстонией и Россией. Мы отстаивали русский мир и боролись с русофобией, которая за последние годы в Эстонии переходит все разумные границы", - сказала РИА Новости ранее возглавлявшая Sputnik Эстония Елена Черышева, отметив, что пока ее муж не принял решение о том, будет ли опротестовывать приговор суда. Sputnik Эстония, который, по данным LiveInternet, входил в пятерку ведущих онлайн-СМИ республики, имел широкую аудиторию и цитируемость, закрылся 31 декабря 2019 года после того, как все сотрудники агентства получили письменные требования от эстонских спецслужб разорвать отношения с медиагруппой "Россия сегодня", чьим проектом являлся Sputnik Эстония, под угрозой уголовного преследования. Руководитель Sputnik Эстония Елена Черышева позднее была арестована, заключена под стражу, затем она провела несколько месяцев под домашним арестом. Позже сообщалось также о задержании эстонскими спецслужбами Аллана Хантсома, сотрудничавшего с порталом Sputnik Эстония. Журналистку Светлану Бурцеву, которая писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews, входящего в медиагруппу "Россия сегодня", обвинили в нарушении санкций ЕС и госизмене. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Помимо Эстонии санкции в отношении журналистов Sputnik применялись и в других странах Прибалтики. В настоящее время репрессии против журналистов, сотрудничающих со Sputnik идут и в Латвии - возбуждены дела в отношении 14 местных журналистов по обвинению в нарушении режима санкций. Некоторые из них приговорены к крупным штрафам, а шеф-редактор Sputnik Латвия Валентин Роженцов приговорен к двум годам заключения.

https://ria.ru/20241218/sputnik-1990015346.html

https://ria.ru/20241229/smi-1992022086.html

https://ria.ru/20241227/rt-1991773476.html

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в мире, эстония, евросоюз, европарламент, sputnik эстония, санкции в отношении россии, санкции, миа "россия сегодня"