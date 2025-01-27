https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995681578.html

ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 27.01.2025

ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 250 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:26:00+03:00

2025-01-27T12:26:00+03:00

2025-01-27T12:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

северск

часов яр

константиновка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 250 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Константиновка, Дачное и Улаклы Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии, уничтожены два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

часов яр

константиновка

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Ольга Фомченкова

северск, часов яр, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность