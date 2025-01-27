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ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 27.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:26 27.01.2025 (обновлено: 12:27 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995681578.html
ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 27.01.2025
ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 250 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:26:00+03:00
2025-01-27T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
часов яр
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 250 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Константиновка, Дачное и Улаклы Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии, уничтожены два склада боеприпасов.
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северск
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северск, часов яр, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Северск, Часов Яр, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 250 боевиков и БМП в зоне действия бойцов "Юга" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 250 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Константиновка, Дачное и Улаклы Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии, уничтожены два склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскЧасов ЯрКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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