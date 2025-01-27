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ВСУ потеряли до 355 боевиков в Харьковской области и ДНР за сутки - РИА Новости, 27.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995679185.html
ВСУ потеряли до 355 боевиков в Харьковской области и ДНР за сутки
ВСУ потеряли до 355 боевиков в Харьковской области и ДНР за сутки - РИА Новости, 27.01.2025
ВСУ потеряли до 355 боевиков в Харьковской области и ДНР за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:16:00+03:00
2025-01-27T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 355 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Потери противника составили до 355 военнослужащих, семь пикапов и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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харьковская область
россия
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харьковская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 355 боевиков в Харьковской области и ДНР за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 355 боевиков в зоне работы группировки "Запад" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 355 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили до 355 военнослужащих, семь пикапов и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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