https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995679185.html

ВСУ потеряли до 355 боевиков в Харьковской области и ДНР за сутки

ВСУ потеряли до 355 боевиков в Харьковской области и ДНР за сутки - РИА Новости, 27.01.2025

ВСУ потеряли до 355 боевиков в Харьковской области и ДНР за сутки

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:16:00+03:00

2025-01-27T12:16:00+03:00

2025-01-27T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 355 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Потери противника составили до 355 военнослужащих, семь пикапов и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф