https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995679185.html
ВСУ потеряли до 355 боевиков в Харьковской области и ДНР за сутки
ВСУ потеряли до 355 боевиков в Харьковской области и ДНР за сутки - РИА Новости, 27.01.2025
ВСУ потеряли до 355 боевиков в Харьковской области и ДНР за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:16:00+03:00
2025-01-27T12:16:00+03:00
2025-01-27T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992896212_0:79:2906:1714_1920x0_80_0_0_c46f45a7026f26766e6fd7bfc4ef355c.jpg
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 355 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Потери противника составили до 355 военнослужащих, семь пикапов и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992896212_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_63c35cdf9da24475d382395aa7f17461.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 355 боевиков в Харьковской области и ДНР за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 355 боевиков в зоне работы группировки "Запад" за сутки