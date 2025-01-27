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Российские войска выбили противника из Новоандреевки в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 27.01.2025
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07:06 27.01.2025 (обновлено: 07:11 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995622911.html
Российские войска выбили противника из Новоандреевки в ДНР, заявил Рогов
Российские войска выбили противника из Новоандреевки в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 27.01.2025
Российские войска выбили противника из Новоандреевки в ДНР, заявил Рогов
Российские войска выбили из села Новоандреевка в западной части ДНР, завершается зачистка села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T07:06:00+03:00
2025-01-27T07:11:00+03:00
в мире
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Российские войска выбили из села Новоандреевка в западной части ДНР, завершается зачистка села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Новоандреевка находится северо-западнее уже освобожденного города Курахово. "Наши воины выбили противника из Новоандреевки, завершается ее зачистка", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские войска вошли в село Андреевка западнее Курахово, начались бои за освобождение населенного пункта. Об освобождении Курахово Минобороны России сообщило 6 января. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеет важное оперативное значение. Взятие Курахово позволило российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995618153.html
https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html
курахово
донецкая народная республика
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в мире, курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов
В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов
Российские войска выбили противника из Новоандреевки в ДНР, заявил Рогов

Рогов: российские войска выбили противника из Новоандреевки в западной части ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С"
Боевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Российские войска выбили из села Новоандреевка в западной части ДНР, завершается зачистка села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Новоандреевка находится северо-западнее уже освобожденного города Курахово.
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"Наши воины выбили противника из Новоандреевки, завершается ее зачистка", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, российские войска вошли в село Андреевка западнее Курахово, начались бои за освобождение населенного пункта.
Об освобождении Курахово Минобороны России сообщило 6 января. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеет важное оперативное значение. Взятие Курахово позволило российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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В миреКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир Рогов
 
 
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