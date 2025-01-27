https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995618668.html

Минобороны показало кадры боев группировки "Центр" за Зеленое

Минобороны показало кадры боев группировки "Центр" за Зеленое - РИА Новости, 27.01.2025

Минобороны показало кадры боев группировки "Центр" за Зеленое

Минобороны России опубликовало кадры боев группировки "Центр" за освобождение села Зеленое на красноармейском направлении в ДНР. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T05:15:00+03:00

2025-01-27T05:15:00+03:00

2025-01-27T08:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 27 янв – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боев группировки "Центр" за освобождение села Зеленое на красноармейском направлении в ДНР. О взятии Зеленого оборонное ведомство заявило в 26 января. "В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки ("Центр"), используя ударные беспилотные летательные аппараты уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков, а также задействовали артиллерийские расчеты для уничтожения вскрытых вражеских позиций. После штурмовики зашли на позиции ВСУ и уничтожили остатки гарнизона, освободив населённый пункт", - говорится в сообщении военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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Кадры боев за освобождение села Зеленое на красноармейском направлении Минобороны показало кадры боев группировки "Центр" за освобождение села Зеленое на красноармейском направлении в ДНР. 2025-01-27T05:15 true PT0M24S

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Дарья Буймова

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность