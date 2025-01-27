https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995618668.html
Минобороны показало кадры боев группировки "Центр" за Зеленое
Минобороны показало кадры боев группировки "Центр" за Зеленое - РИА Новости, 27.01.2025
Минобороны показало кадры боев группировки "Центр" за Зеленое
Минобороны России опубликовало кадры боев группировки "Центр" за освобождение села Зеленое на красноармейском направлении в ДНР. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T05:15:00+03:00
2025-01-27T05:15:00+03:00
2025-01-27T08:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 27 янв – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боев группировки "Центр" за освобождение села Зеленое на красноармейском направлении в ДНР. О взятии Зеленого оборонное ведомство заявило в 26 января. "В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки ("Центр"), используя ударные беспилотные летательные аппараты уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков, а также задействовали артиллерийские расчеты для уничтожения вскрытых вражеских позиций. После штурмовики зашли на позиции ВСУ и уничтожили остатки гарнизона, освободив населённый пункт", - говорится в сообщении военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры боев за освобождение села Зеленое на красноармейском направлении
Минобороны показало кадры боев группировки "Центр" за освобождение села Зеленое на красноармейском направлении в ДНР.
2025-01-27T05:15
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало кадры боев группировки "Центр" за Зеленое
Минобороны показало кадры боев группировки "Центр" за освобождение села Зеленое