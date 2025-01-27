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Минобороны показало кадры боев группировки "Центр" за Зеленое - РИА Новости, 27.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 27.01.2025 (обновлено: 08:15 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995618668.html
Минобороны показало кадры боев группировки "Центр" за Зеленое
Минобороны показало кадры боев группировки "Центр" за Зеленое - РИА Новости, 27.01.2025
Минобороны показало кадры боев группировки "Центр" за Зеленое
Минобороны России опубликовало кадры боев группировки "Центр" за освобождение села Зеленое на красноармейском направлении в ДНР. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T05:15:00+03:00
2025-01-27T08:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 27 янв – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боев группировки "Центр" за освобождение села Зеленое на красноармейском направлении в ДНР. О взятии Зеленого оборонное ведомство заявило в 26 января. "В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки ("Центр"), используя ударные беспилотные летательные аппараты уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков, а также задействовали артиллерийские расчеты для уничтожения вскрытых вражеских позиций. После штурмовики зашли на позиции ВСУ и уничтожили остатки гарнизона, освободив населённый пункт", - говорится в сообщении военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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4.7
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Кадры боев за освобождение села Зеленое на красноармейском направлении
Минобороны показало кадры боев группировки "Центр" за освобождение села Зеленое на красноармейском направлении в ДНР.
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало кадры боев группировки "Центр" за Зеленое

Минобороны показало кадры боев группировки "Центр" за освобождение села Зеленое

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ЛУГАНСК, 27 янв – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боев группировки "Центр" за освобождение села Зеленое на красноармейском направлении в ДНР.
О взятии Зеленого оборонное ведомство заявило в 26 января.
"В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки ("Центр"), используя ударные беспилотные летательные аппараты уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков, а также задействовали артиллерийские расчеты для уничтожения вскрытых вражеских позиций. После штурмовики зашли на позиции ВСУ и уничтожили остатки гарнизона, освободив населённый пункт", - говорится в сообщении военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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