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Российские военные уничтожили беспилотник ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995618487.html
Российские военные уничтожили беспилотник ВСУ на Херсонском направлении
Российские военные уничтожили беспилотник ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.01.2025
Российские военные уничтожили беспилотник ВСУ на Херсонском направлении
Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Тунгуска" группировки войск "Днепр" уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Херсонской РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T05:12:00+03:00
2025-01-27T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 27 янв - РИА Новости. Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Тунгуска" группировки войск "Днепр" уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "ЗРПК "Тунгуска" группировки "Днепр" уничтожила беспилотник ВСУ на херсонском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. "Тунгуска" предназначена для защиты подразделений сухопутных войск на марше от различных средств воздушного нападения. Помимо воздушных целей, данные ЗРПК могут уничтожать наземные и надводные цели. Огонь боевая машина может вести как с места, так и на ходу. В процессе несения боевого дежурства экипажи уничтожают различные типы БПЛА, находящиеся на вооружении ВСУ и ведущие воздушную разведку в районе сосредоточения российских войск и мирного населения. Кроме того, "Тунгуски" уничтожают украинские и иностранные ракеты. Боевая машина способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 20 километров и на высоте до 5 километров. "Тунгуска" способна поражать цели зенитными ракетами на высоте до 10 километров, при средней скорости полета цели около 550 м/с. Пушечное вооружение ЗРПК "Тунгуска" состоит из двух 30-миллиметровых зенитных двуствольных скорострельных автоматов. Темп стрельбы — 85 выстрелов в секунду. Экипажи "Тунгуски" дежурят круглосуточно. Считанных минут достаточно расчёту, чтобы выдвинуться в указанный командованием квадрат и уничтожить цель. Свою работу бойцы выполняют слаженно и профессионально. Во многом, конечно, от их мастерства зависят жизни бойцов на линии боевого соприкосновения, а также мирных жителей в тылу. За несение боевого дежурства, уничтожение вражеских целей и прикрытие воздушного пространства в районах дислокации ВС России расчет ЗРПК "Тунгуска" представлен к государственным наградам.
https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили беспилотник ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ЗРПК "Тунгуска" уничтожила беспилотник ВСУ на Херсонском направлении

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) 2С6М1 "Тунгуска-М1"
Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) 2С6М1 Тунгуска-М1 - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) 2С6М1 "Тунгуска-М1" . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 27 янв - РИА Новости. Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Тунгуска" группировки войск "Днепр" уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"ЗРПК "Тунгуска" группировки "Днепр" уничтожила беспилотник ВСУ на херсонском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве.
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"Тунгуска" предназначена для защиты подразделений сухопутных войск на марше от различных средств воздушного нападения. Помимо воздушных целей, данные ЗРПК могут уничтожать наземные и надводные цели. Огонь боевая машина может вести как с места, так и на ходу.
В процессе несения боевого дежурства экипажи уничтожают различные типы БПЛА, находящиеся на вооружении ВСУ и ведущие воздушную разведку в районе сосредоточения российских войск и мирного населения. Кроме того, "Тунгуски" уничтожают украинские и иностранные ракеты.
Боевая машина способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 20 километров и на высоте до 5 километров. "Тунгуска" способна поражать цели зенитными ракетами на высоте до 10 километров, при средней скорости полета цели около 550 м/с. Пушечное вооружение ЗРПК "Тунгуска" состоит из двух 30-миллиметровых зенитных двуствольных скорострельных автоматов. Темп стрельбы — 85 выстрелов в секунду.
Экипажи "Тунгуски" дежурят круглосуточно. Считанных минут достаточно расчёту, чтобы выдвинуться в указанный командованием квадрат и уничтожить цель. Свою работу бойцы выполняют слаженно и профессионально. Во многом, конечно, от их мастерства зависят жизни бойцов на линии боевого соприкосновения, а также мирных жителей в тылу.
За несение боевого дежурства, уничтожение вражеских целей и прикрытие воздушного пространства в районах дислокации ВС России расчет ЗРПК "Тунгуска" представлен к государственным наградам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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