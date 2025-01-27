https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995618487.html

Российские военные уничтожили беспилотник ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные уничтожили беспилотник ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.01.2025

Российские военные уничтожили беспилотник ВСУ на Херсонском направлении

Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Тунгуска" группировки войск "Днепр" уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Херсонской РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T05:12:00+03:00

2025-01-27T05:12:00+03:00

2025-01-27T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

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безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 27 янв - РИА Новости. Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Тунгуска" группировки войск "Днепр" уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "ЗРПК "Тунгуска" группировки "Днепр" уничтожила беспилотник ВСУ на херсонском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. "Тунгуска" предназначена для защиты подразделений сухопутных войск на марше от различных средств воздушного нападения. Помимо воздушных целей, данные ЗРПК могут уничтожать наземные и надводные цели. Огонь боевая машина может вести как с места, так и на ходу. В процессе несения боевого дежурства экипажи уничтожают различные типы БПЛА, находящиеся на вооружении ВСУ и ведущие воздушную разведку в районе сосредоточения российских войск и мирного населения. Кроме того, "Тунгуски" уничтожают украинские и иностранные ракеты. Боевая машина способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 20 километров и на высоте до 5 километров. "Тунгуска" способна поражать цели зенитными ракетами на высоте до 10 километров, при средней скорости полета цели около 550 м/с. Пушечное вооружение ЗРПК "Тунгуска" состоит из двух 30-миллиметровых зенитных двуствольных скорострельных автоматов. Темп стрельбы — 85 выстрелов в секунду. Экипажи "Тунгуски" дежурят круглосуточно. Считанных минут достаточно расчёту, чтобы выдвинуться в указанный командованием квадрат и уничтожить цель. Свою работу бойцы выполняют слаженно и профессионально. Во многом, конечно, от их мастерства зависят жизни бойцов на линии боевого соприкосновения, а также мирных жителей в тылу. За несение боевого дежурства, уничтожение вражеских целей и прикрытие воздушного пространства в районах дислокации ВС России расчет ЗРПК "Тунгуска" представлен к государственным наградам.

https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность