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Расчет "Урагана" группы "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 27.01.2025 (обновлено: 08:39 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995618345.html
Расчет "Урагана" группы "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ
Расчет "Урагана" группы "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025
Расчет "Урагана" группы "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ
Военнослужащие расчёта РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T05:09:00+03:00
2025-01-27T08:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Военнослужащие расчёта РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Центр" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", - сообщили в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что координаты цели были переданы расчету РСЗО "Ураган", который выдвинулся в район боевого применения и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по вражеским целям. Контроль поражения и корректировку огня выполнили операторы разведывательных БПЛА группировки.
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353
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Уничтожение РСЗО "Ураган" опорного пункта ВСУ на красноармейском направлении
"Ураганы" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Расчет "Урагана" группы "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ

Расчет РСЗО "Ураган" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

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ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Военнослужащие расчёта РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Центр" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", - сообщили в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что координаты цели были переданы расчету РСЗО "Ураган", который выдвинулся в район боевого применения и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по вражеским целям. Контроль поражения и корректировку огня выполнили операторы разведывательных БПЛА группировки.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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