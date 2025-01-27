https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995618345.html

Расчет "Урагана" группы "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ

Расчет "Урагана" группы "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025

Расчет "Урагана" группы "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ

Военнослужащие расчёта РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T05:09:00+03:00

2025-01-27T05:09:00+03:00

2025-01-27T08:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Военнослужащие расчёта РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Центр" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", - сообщили в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что координаты цели были переданы расчету РСЗО "Ураган", который выдвинулся в район боевого применения и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по вражеским целям. Контроль поражения и корректировку огня выполнили операторы разведывательных БПЛА группировки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение РСЗО "Ураган" опорного пункта ВСУ на красноармейском направлении "Ураганы" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны. 2025-01-27T05:09 true PT2M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность