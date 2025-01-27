https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995618153.html

Российский командир рассказал об особенностях укрепрайона ВСУ за Курахово

Российский командир рассказал об особенностях укрепрайона ВСУ за Курахово - РИА Новости, 27.01.2025

Российский командир рассказал об особенностях укрепрайона ВСУ за Курахово

Командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии рассказал РИА Новости об особенностях укрепрайона ВСУ, расположенного за освобожденным Курахово. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T05:07:00+03:00

2025-01-27T05:07:00+03:00

2025-01-27T05:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии рассказал РИА Новости об особенностях укрепрайона ВСУ, расположенного за освобожденным Курахово. "На этом направлении укрепление сделано по всем правилам фортификации", - рассказал командир роты с позывным "Фарик". Он также рассказал что все окопы и траншеи у противника обиты деревом. По линии траншеи сооружены хорошо защищенные ДОТы с массивными закрывающимися дверями, каркасы которых выполнены из бетонных плит. Внутри ДОТа - бронированная капсула. "В одном ДОТе на участке 100-150 метров в основном 3-4 человека у них сидят, 3-4 бывает, бывает до 8. Вооружены стрелковым, автомат плюс бывает зачастую пулемёт", - уточнил "Фарик". Военнослужащий также добавил, что при захвате позиций на этом направлении более тяжелое вооружение, такое как противотанковый ракетный комплекс, не выявлено. По его словам, ВСУ держат такое вооружение на более дальнем расстояние от первой линии обороны. Он также продемонстрировал в режиме реального времени действия штурмовых групп по взятию позиций ВСУ. "Вот сейчас идет в режиме реального времени аэроразведка, выявляем, где противник закрепился, чтобы дальше подходы высмотреть и дальше проводить штурмовые действия с минимальными потерями и с минимальными рисками для жизни парней", - рассказал "Фарик" о штурмовых действиях укреплений противника, проводимых в момент сьемки. Он также уточнил, что противник на занимаемых позициях ведет себя неагрессивно, без попыток контратаки, находятся в режиме обороны. "Он (противник) старается не контратаковать, потому что контратаки у них не получается, а именно в обороне сидят. В обороне, в укрепе закрываются и сидят они, как бы сказать, наблюдают, когда будут подходить наши группы, и передают дальше своему командованию … Вот мы их взламываем, потом занимаем, и через это начинаем дальше развивать наступление, скапливаем свои штурмовые группы и потом переходим в другую разведку и потом переходим к другим укрепам", - рассказал он.

https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html

https://ria.ru/20241221/vsu-1990609348.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курахово

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курахово, вооруженные силы украины, безопасность