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Российский командир рассказал об особенностях укрепрайона ВСУ за Курахово - РИА Новости, 27.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 27.01.2025 (обновлено: 05:15 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995618153.html
Российский командир рассказал об особенностях укрепрайона ВСУ за Курахово
Российский командир рассказал об особенностях укрепрайона ВСУ за Курахово - РИА Новости, 27.01.2025
Российский командир рассказал об особенностях укрепрайона ВСУ за Курахово
Командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии рассказал РИА Новости об особенностях укрепрайона ВСУ, расположенного за освобожденным Курахово. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T05:07:00+03:00
2025-01-27T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии рассказал РИА Новости об особенностях укрепрайона ВСУ, расположенного за освобожденным Курахово. "На этом направлении укрепление сделано по всем правилам фортификации", - рассказал командир роты с позывным "Фарик". Он также рассказал что все окопы и траншеи у противника обиты деревом. По линии траншеи сооружены хорошо защищенные ДОТы с массивными закрывающимися дверями, каркасы которых выполнены из бетонных плит. Внутри ДОТа - бронированная капсула. "В одном ДОТе на участке 100-150 метров в основном 3-4 человека у них сидят, 3-4 бывает, бывает до 8. Вооружены стрелковым, автомат плюс бывает зачастую пулемёт", - уточнил "Фарик". Военнослужащий также добавил, что при захвате позиций на этом направлении более тяжелое вооружение, такое как противотанковый ракетный комплекс, не выявлено. По его словам, ВСУ держат такое вооружение на более дальнем расстояние от первой линии обороны. Он также продемонстрировал в режиме реального времени действия штурмовых групп по взятию позиций ВСУ. "Вот сейчас идет в режиме реального времени аэроразведка, выявляем, где противник закрепился, чтобы дальше подходы высмотреть и дальше проводить штурмовые действия с минимальными потерями и с минимальными рисками для жизни парней", - рассказал "Фарик" о штурмовых действиях укреплений противника, проводимых в момент сьемки. Он также уточнил, что противник на занимаемых позициях ведет себя неагрессивно, без попыток контратаки, находятся в режиме обороны. "Он (противник) старается не контратаковать, потому что контратаки у них не получается, а именно в обороне сидят. В обороне, в укрепе закрываются и сидят они, как бы сказать, наблюдают, когда будут подходить наши группы, и передают дальше своему командованию … Вот мы их взламываем, потом занимаем, и через это начинаем дальше развивать наступление, скапливаем свои штурмовые группы и потом переходим в другую разведку и потом переходим к другим укрепам", - рассказал он.
https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html
https://ria.ru/20241221/vsu-1990609348.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курахово
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курахово, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российский командир рассказал об особенностях укрепрайона ВСУ за Курахово

Командир "Фарик": линия обороны ВСУ за Курахово выстроена по всем правилам

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии рассказал РИА Новости об особенностях укрепрайона ВСУ, расположенного за освобожденным Курахово.
"На этом направлении укрепление сделано по всем правилам фортификации", - рассказал командир роты с позывным "Фарик".
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Он также рассказал что все окопы и траншеи у противника обиты деревом. По линии траншеи сооружены хорошо защищенные ДОТы с массивными закрывающимися дверями, каркасы которых выполнены из бетонных плит. Внутри ДОТа - бронированная капсула.
"В одном ДОТе на участке 100-150 метров в основном 3-4 человека у них сидят, 3-4 бывает, бывает до 8. Вооружены стрелковым, автомат плюс бывает зачастую пулемёт", - уточнил "Фарик".
Военнослужащий также добавил, что при захвате позиций на этом направлении более тяжелое вооружение, такое как противотанковый ракетный комплекс, не выявлено. По его словам, ВСУ держат такое вооружение на более дальнем расстояние от первой линии обороны. Он также продемонстрировал в режиме реального времени действия штурмовых групп по взятию позиций ВСУ.
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"Вот сейчас идет в режиме реального времени аэроразведка, выявляем, где противник закрепился, чтобы дальше подходы высмотреть и дальше проводить штурмовые действия с минимальными потерями и с минимальными рисками для жизни парней", - рассказал "Фарик" о штурмовых действиях укреплений противника, проводимых в момент сьемки.
Он также уточнил, что противник на занимаемых позициях ведет себя неагрессивно, без попыток контратаки, находятся в режиме обороны.
"Он (противник) старается не контратаковать, потому что контратаки у них не получается, а именно в обороне сидят. В обороне, в укрепе закрываются и сидят они, как бы сказать, наблюдают, когда будут подходить наши группы, и передают дальше своему командованию … Вот мы их взламываем, потом занимаем, и через это начинаем дальше развивать наступление, скапливаем свои штурмовые группы и потом переходим в другую разведку и потом переходим к другим укрепам", - рассказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеКураховоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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