Рейтинг@Mail.ru
Российские войска поразили цех завода "Мотор Сич" в Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:17 27.01.2025 (обновлено: 03:21 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995613440.html
Российские войска поразили цех завода "Мотор Сич" в Запорожье, заявил Рогов
Российские войска поразили цех завода "Мотор Сич" в Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 27.01.2025
Российские войска поразили цех завода "Мотор Сич" в Запорожье, заявил Рогов
Российские войска ракетным ударом поразили 65-й цех завода "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T03:17:00+03:00
2025-01-27T03:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
запорожье
владимир рогов
мотор сич
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983706678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5c6298c195bedf82bb8870f6a874044.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Российские войска ракетным ударом поразили 65-й цех завода "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Ракетным ударом наших войск уничтожен 65-й цех завода "Мотор Сич". Корпус цеха полностью разрушен, также обрушились пролеты в стоящих рядом управленческих зданиях", - сказал Рогов. По его словам, удар нанесен ракетным комплексом "Искандер". "В 65-м цеху производились силовые установки для авиатехники. Цех и технологическое оборудование сейчас разрушены. По сути, возможность быстрого перезапуска производства, как это было после предыдущих ударов, теперь исключена. Это большой удар по противнику и шаг к обеспечению нашей безопасности на будущее", - заключил Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
киев
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983706678_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b5f8eba31d345459da98717d90edf68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, запорожье, владимир рогов, мотор сич, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Запорожье, Владимир Рогов, Мотор Сич, Безопасность
Российские войска поразили цех завода "Мотор Сич" в Запорожье, заявил Рогов

Рогов: ВС России поразили 65-й цех завода "Мотор Сич" в Запорожье

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО
Пилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Пилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Российские войска ракетным ударом поразили 65-й цех завода "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Ракетным ударом наших войск уничтожен 65-й цех завода "Мотор Сич". Корпус цеха полностью разрушен, также обрушились пролеты в стоящих рядом управленческих зданиях", - сказал Рогов.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
"Неизлечимая проблема": на Западе вынесли Украине приговор
Вчера, 21:21
По его словам, удар нанесен ракетным комплексом "Искандер".
"В 65-м цеху производились силовые установки для авиатехники. Цех и технологическое оборудование сейчас разрушены. По сути, возможность быстрого перезапуска производства, как это было после предыдущих ударов, теперь исключена. Это большой удар по противнику и шаг к обеспечению нашей безопасности на будущее", - заключил Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевЗапорожьеВладимир РоговМотор СичБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала