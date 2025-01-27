Российские войска поразили цех завода "Мотор Сич" в Запорожье, заявил Рогов
Рогов: ВС России поразили 65-й цех завода "Мотор Сич" в Запорожье
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО
Пилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Российские войска ракетным ударом поразили 65-й цех завода "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, удар нанесен ракетным комплексом "Искандер".
"В 65-м цеху производились силовые установки для авиатехники. Цех и технологическое оборудование сейчас разрушены. По сути, возможность быстрого перезапуска производства, как это было после предыдущих ударов, теперь исключена. Это большой удар по противнику и шаг к обеспечению нашей безопасности на будущее", - заключил Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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