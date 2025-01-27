https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995613440.html

Российские войска поразили цех завода "Мотор Сич" в Запорожье, заявил Рогов

Российские войска поразили цех завода "Мотор Сич" в Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 27.01.2025

Российские войска поразили цех завода "Мотор Сич" в Запорожье, заявил Рогов

Российские войска ракетным ударом поразили 65-й цех завода "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T03:17:00+03:00

2025-01-27T03:17:00+03:00

2025-01-27T03:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

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запорожье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Российские войска ракетным ударом поразили 65-й цех завода "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Ракетным ударом наших войск уничтожен 65-й цех завода "Мотор Сич". Корпус цеха полностью разрушен, также обрушились пролеты в стоящих рядом управленческих зданиях", - сказал Рогов. По его словам, удар нанесен ракетным комплексом "Искандер". "В 65-м цеху производились силовые установки для авиатехники. Цех и технологическое оборудование сейчас разрушены. По сути, возможность быстрого перезапуска производства, как это было после предыдущих ударов, теперь исключена. Это большой удар по противнику и шаг к обеспечению нашей безопасности на будущее", - заключил Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, запорожье, владимир рогов, мотор сич, безопасность