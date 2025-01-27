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Российские мотострелки уничтожили пулеметное гнездо ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025
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00:58 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995605951.html
Российские мотострелки уничтожили пулеметное гнездо ВСУ
Российские мотострелки уничтожили пулеметное гнездо ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025
Российские мотострелки уничтожили пулеметное гнездо ВСУ
Группа мотострелков во главе с младшим сержантом Кириллом Култашевым уничтожила украинское пулеметное гнездо с расчетом и закрепилось на новых рубежах до... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T00:58:00+03:00
2025-01-27T00:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Группа мотострелков во главе с младшим сержантом Кириллом Култашевым уничтожила украинское пулеметное гнездо с расчетом и закрепилось на новых рубежах до прихода основных сил, сообщило Минобороны РФ. "В ходе боя, несмотря на активное сопротивление, Кирилл Култашев со своими подчиненными прицельным огнём уничтожили пулеметное гнездо с расчетом", - говорится в сообщении. Как уточняет военное ведомство, группа мотострелков под командованием младшего сержанта Култашева выполняла боевую задачу по уничтожению вооружения и военной техники, а также живой силы противника. "Продвигаясь по местности, мотострелки обнаружили опорный пункт противника. Проведя воздушную разведку с помощью БПЛА и вскрыв огневые точки боевиков, младший сержант Култашев передал координаты на пункт управления", - добавили в Минобороны. Указывается, что после того, как по позициям украинских боевиков был нанесен минометный удар, Култашев вместе с подчиненными приступил к штурму. Далее, продвигаясь по оборонительным коммуникациям, мотострелки подавили сопротивление врага. Часть боевиков, понимая бесполезность сопротивления, сдались в плен. В ведомстве уточнили, что смелые и решительные действия младшего сержанта Кирилла Култашева, а также мужество и отвага его подчиненных способствовали закреплению ВС РФ на новых рубежах.
https://ria.ru/20241002/motostrelki-1975854848.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российские мотострелки уничтожили пулеметное гнездо ВСУ

Российские мотострелки уничтожили пулеметное гнездо ВСУ и заняли новые рубежи

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Группа мотострелков во главе с младшим сержантом Кириллом Култашевым уничтожила украинское пулеметное гнездо с расчетом и закрепилось на новых рубежах до прихода основных сил, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе боя, несмотря на активное сопротивление, Кирилл Култашев со своими подчиненными прицельным огнём уничтожили пулеметное гнездо с расчетом", - говорится в сообщении.
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Как уточняет военное ведомство, группа мотострелков под командованием младшего сержанта Култашева выполняла боевую задачу по уничтожению вооружения и военной техники, а также живой силы противника.
"Продвигаясь по местности, мотострелки обнаружили опорный пункт противника. Проведя воздушную разведку с помощью БПЛА и вскрыв огневые точки боевиков, младший сержант Култашев передал координаты на пункт управления", - добавили в Минобороны.
Указывается, что после того, как по позициям украинских боевиков был нанесен минометный удар, Култашев вместе с подчиненными приступил к штурму. Далее, продвигаясь по оборонительным коммуникациям, мотострелки подавили сопротивление врага. Часть боевиков, понимая бесполезность сопротивления, сдались в плен.
В ведомстве уточнили, что смелые и решительные действия младшего сержанта Кирилла Култашева, а также мужество и отвага его подчиненных способствовали закреплению ВС РФ на новых рубежах.
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