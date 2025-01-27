https://ria.ru/20250127/spetsnaz-1995736902.html

Российский спецназ уничтожил пункт управления дронами при штурме Дзержинска

Российский спецназ уничтожил пункт управления дронами при штурме Дзержинска - РИА Новости, 27.01.2025

Российский спецназ уничтожил пункт управления дронами при штурме Дзержинска

Российский спецназ с помощью FPV-дрона уничтожил украинскую антенну Angel и пункт управления БПЛА ВСУ под Дзержинском (украинское название - Торец), сообщил РИА РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:24:00+03:00

2025-01-27T16:24:00+03:00

2025-01-27T16:24:00+03:00

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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Российский спецназ с помощью FPV-дрона уничтожил украинскую антенну Angel и пункт управления БПЛА ВСУ под Дзержинском (украинское название - Торец), сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Шмель". "Украинский расчет FPV развернул на своем пункте управление БПЛА под Дзержинском антенну для управления дронами, известную как Angel. Наш разведывательный коптер выявил этот объект и скорректировал по нему работу FPV-дрона. Наш БПЛА вышел на цель и с помощью сброса уничтожил украинскую антенну, чем нанес серьезные повреждения пункту управления БПЛА ВСУ", - сказал "Шмель". Снятое с разведывательного коптера видео объективного контроля уничтожения антенны Angel и огневого налета на пункт управления БПЛА ВСУ есть в распоряжение РИА Новости.

https://ria.ru/20250125/dzerzhinsk-1983586290.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф