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Российский спецназ уничтожил пункт управления дронами при штурме Дзержинска - РИА Новости, 27.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/spetsnaz-1995736902.html
Российский спецназ уничтожил пункт управления дронами при штурме Дзержинска
Российский спецназ уничтожил пункт управления дронами при штурме Дзержинска - РИА Новости, 27.01.2025
Российский спецназ уничтожил пункт управления дронами при штурме Дзержинска
Российский спецназ с помощью FPV-дрона уничтожил украинскую антенну Angel и пункт управления БПЛА ВСУ под Дзержинском (украинское название - Торец), сообщил РИА РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:24:00+03:00
2025-01-27T16:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Российский спецназ с помощью FPV-дрона уничтожил украинскую антенну Angel и пункт управления БПЛА ВСУ под Дзержинском (украинское название - Торец), сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Шмель". "Украинский расчет FPV развернул на своем пункте управление БПЛА под Дзержинском антенну для управления дронами, известную как Angel. Наш разведывательный коптер выявил этот объект и скорректировал по нему работу FPV-дрона. Наш БПЛА вышел на цель и с помощью сброса уничтожил украинскую антенну, чем нанес серьезные повреждения пункту управления БПЛА ВСУ", - сказал "Шмель". Снятое с разведывательного коптера видео объективного контроля уничтожения антенны Angel и огневого налета на пункт управления БПЛА ВСУ есть в распоряжение РИА Новости.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский спецназ уничтожил пункт управления дронами при штурме Дзержинска

FPV-дрон спецназа РФ пункт управления БПЛА ВСУ под Дзержинском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный FPV-дрон. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Российский спецназ с помощью FPV-дрона уничтожил украинскую антенну Angel и пункт управления БПЛА ВСУ под Дзержинском (украинское название - Торец), сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Шмель".
"Украинский расчет FPV развернул на своем пункте управление БПЛА под Дзержинском антенну для управления дронами, известную как Angel. Наш разведывательный коптер выявил этот объект и скорректировал по нему работу FPV-дрона. Наш БПЛА вышел на цель и с помощью сброса уничтожил украинскую антенну, чем нанес серьезные повреждения пункту управления БПЛА ВСУ", - сказал "Шмель".
Снятое с разведывательного коптера видео объективного контроля уничтожения антенны Angel и огневого налета на пункт управления БПЛА ВСУ есть в распоряжение РИА Новости.
Торецк (Дзержинск) - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Дзержинск: что это за город, и чем он важен для СВО
25 января, 16:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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