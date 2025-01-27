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Российский спецназ уничтожил пункт управления дронами при штурме Дзержинска
Российский спецназ уничтожил пункт управления дронами при штурме Дзержинска - РИА Новости, 27.01.2025
Российский спецназ уничтожил пункт управления дронами при штурме Дзержинска
Российский спецназ с помощью FPV-дрона уничтожил украинскую антенну Angel и пункт управления БПЛА ВСУ под Дзержинском (украинское название - Торец), сообщил РИА РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:24:00+03:00
2025-01-27T16:24:00+03:00
2025-01-27T16:24:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Российский спецназ с помощью FPV-дрона уничтожил украинскую антенну Angel и пункт управления БПЛА ВСУ под Дзержинском (украинское название - Торец), сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Шмель". "Украинский расчет FPV развернул на своем пункте управление БПЛА под Дзержинском антенну для управления дронами, известную как Angel. Наш разведывательный коптер выявил этот объект и скорректировал по нему работу FPV-дрона. Наш БПЛА вышел на цель и с помощью сброса уничтожил украинскую антенну, чем нанес серьезные повреждения пункту управления БПЛА ВСУ", - сказал "Шмель". Снятое с разведывательного коптера видео объективного контроля уничтожения антенны Angel и огневого налета на пункт управления БПЛА ВСУ есть в распоряжение РИА Новости.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский спецназ уничтожил пункт управления дронами при штурме Дзержинска
FPV-дрон спецназа РФ пункт управления БПЛА ВСУ под Дзержинском