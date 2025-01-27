https://ria.ru/20250127/sova-1995756626.html

В Красноярске сова залетела в школьный класс

В Красноярске сова залетела в школьный класс - РИА Новости, 27.01.2025

В Красноярске сова залетела в школьный класс

Сова залетела в один из классов средней школы № 78 в Красноярске, в это время в кабинете находились дети, которые помогли птице вернуться на волю, видео... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T17:22:00+03:00

2025-01-27T17:22:00+03:00

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красноярск

происшествия

сова

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КРАСНОЯРСК, 27 янв — РИА Новости. Сова залетела в один из классов средней школы № 78 в Красноярске, в это время в кабинете находились дети, которые помогли птице вернуться на волю, видео опубликовано на странице школы в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, как сова летает по классу, подлетает к окну, а школьники открывают его и выпускают птицу. "Сова спокойно сидела несколько минут, наблюдая за происходящим. Ученики воспользовались этой возможностью, чтобы рассмотреть ее великолепное оперение, большие желтые глаза и впечатляющий размах крыльев", — говорится в описании под видео.

https://ria.ru/20241123/sova-1985376205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноярск, происшествия, сова