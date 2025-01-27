Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске сова залетела в школьный класс - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 27.01.2025 (обновлено: 19:33 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/sova-1995756626.html
В Красноярске сова залетела в школьный класс
В Красноярске сова залетела в школьный класс - РИА Новости, 27.01.2025
В Красноярске сова залетела в школьный класс
Сова залетела в один из классов средней школы № 78 в Красноярске, в это время в кабинете находились дети, которые помогли птице вернуться на волю, видео... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:22:00+03:00
2025-01-27T19:33:00+03:00
красноярск
происшествия
сова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995755386_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_03bf332316db8a43163ce60026207788.jpg
КРАСНОЯРСК, 27 янв — РИА Новости. Сова залетела в один из классов средней школы № 78 в Красноярске, в это время в кабинете находились дети, которые помогли птице вернуться на волю, видео опубликовано на странице школы в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, как сова летает по классу, подлетает к окну, а школьники открывают его и выпускают птицу. "Сова спокойно сидела несколько минут, наблюдая за происходящим. Ученики воспользовались этой возможностью, чтобы рассмотреть ее великолепное оперение, большие желтые глаза и впечатляющий размах крыльев", — говорится в описании под видео.
https://ria.ru/20241123/sova-1985376205.html
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сова в классе красноярской школы
Сова в классе красноярской школы
2025-01-27T17:22
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995755386_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7fde309de9fc6c10ad1986de7657da31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярск, происшествия, сова
Красноярск, Происшествия, сова
В Красноярске сова залетела в школьный класс

В красноярской школе сова залетела в класс, дети помогли ей вернуться на волю

Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 27 янв — РИА Новости. Сова залетела в один из классов средней школы № 78 в Красноярске, в это время в кабинете находились дети, которые помогли птице вернуться на волю, видео опубликовано на странице школы в соцсети "ВКонтакте".
На кадрах видно, как сова летает по классу, подлетает к окну, а школьники открывают его и выпускают птицу.
"Сова спокойно сидела несколько минут, наблюдая за происходящим. Ученики воспользовались этой возможностью, чтобы рассмотреть ее великолепное оперение, большие желтые глаза и впечатляющий размах крыльев", — говорится в описании под видео.
Сова, залетевшая в квартиру многоэтажного дома в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Сову, залетевшую в квартиру, передали на осмотр в Московский зоопарк
23 ноября 2024, 18:59
 
КрасноярскПроисшествиясова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала