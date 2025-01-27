https://ria.ru/20250127/sova-1995756626.html
В Красноярске сова залетела в школьный класс
В Красноярске сова залетела в школьный класс - РИА Новости, 27.01.2025
В Красноярске сова залетела в школьный класс
Сова залетела в один из классов средней школы № 78 в Красноярске, в это время в кабинете находились дети, которые помогли птице вернуться на волю, видео... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:22:00+03:00
2025-01-27T17:22:00+03:00
2025-01-27T19:33:00+03:00
красноярск
происшествия
сова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995755386_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_03bf332316db8a43163ce60026207788.jpg
КРАСНОЯРСК, 27 янв — РИА Новости. Сова залетела в один из классов средней школы № 78 в Красноярске, в это время в кабинете находились дети, которые помогли птице вернуться на волю, видео опубликовано на странице школы в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, как сова летает по классу, подлетает к окну, а школьники открывают его и выпускают птицу. "Сова спокойно сидела несколько минут, наблюдая за происходящим. Ученики воспользовались этой возможностью, чтобы рассмотреть ее великолепное оперение, большие желтые глаза и впечатляющий размах крыльев", — говорится в описании под видео.
https://ria.ru/20241123/sova-1985376205.html
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995755386_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7fde309de9fc6c10ad1986de7657da31.jpg
Сова в классе красноярской школы
Сова в классе красноярской школы
2025-01-27T17:22
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, происшествия, сова
Красноярск, Происшествия, сова
В Красноярске сова залетела в школьный класс
В красноярской школе сова залетела в класс, дети помогли ей вернуться на волю