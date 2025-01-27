https://ria.ru/20250127/sotsvyplaty-1995658670.html
В России с 1 февраля проиндексируют свыше 40 соцвыплат и пособий
В России с 1 февраля проиндексируют свыше 40 соцвыплат и пособий - РИА Новости, 27.01.2025
В России с 1 февраля проиндексируют свыше 40 соцвыплат и пособий
C 1 февраля размер более чем 40 различных соцвыплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5 процента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:54:00+03:00
2025-01-27T10:54:00+03:00
2025-01-27T11:44:00+03:00
общество
михаил мишустин
россия
правительство рф
здоровье - общество
социальные выплаты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962982128_0:92:3312:1955_1920x0_80_0_0_a8f0d72bd3610daf1d81e9c675e19ad1.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. C 1 февраля размер более чем 40 различных соцвыплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5 процента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами."Подписано постановление правительства, согласно которому с 1 февраля на 9,5 процента будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий. Среди них те, что полагаются людям с инвалидностью, всех трех групп — ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, Героям России, Героям труда и другим", — сказал он.Среди решений:"Необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом. Важно, чтобы люди в каждом регионе получали положенные им средства своевременно и в полном объеме"."Сегодня расширим его до 116 наименований. Это питание ребятам крайне необходимо. Оно им помогает расти и развиваться. И просил бы коллег в регионах строго следить за его наличием. Чтобы оно было всегда доступно и, что очень важно, в нужном количестве".Мишустин поручил своим заместителям Татьяне Голиковой и Денису Мантурову проконтролировать организацию этой работы, а также доиндексацию страховых и военных пенсий.
https://ria.ru/20250123/lgoty-1729602390.html
https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962982128_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_2a1771383340557f5d23b47920c06607.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, россия, правительство рф, здоровье - общество, социальные выплаты
Общество, Михаил Мишустин, Россия, Правительство РФ, Здоровье - Общество, Социальные выплаты
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. C 1 февраля размер более чем 40 различных соцвыплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5 процента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Подписано постановление правительства, согласно которому с 1 февраля на 9,5 процента будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий. Среди них те, что полагаются людям с инвалидностью, всех трех групп — ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, Героям России, Героям труда и другим", — сказал он.
- увеличение индексации страховых пенсий до 9,5 процента — это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 39,3 миллиона человек;
- увеличение материнского капитала до 690,3 тысячи рублей на первого ребенка, до 912,2 тысячи рублей — на второго и последующих детей;
«
"Необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом. Важно, чтобы люди в каждом регионе получали положенные им средства своевременно и в полном объеме".
Михаил Мишустин
премьер-министр России
- рост единовременного пособия при рождении ребенка до 26,9 тысячи рублей;
- расширение перечня специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов — его дополнили продуктами для детей с муковисцидозом;
«
"Сегодня расширим его до 116 наименований. Это питание ребятам крайне необходимо. Оно им помогает расти и развиваться. И просил бы коллег в регионах строго следить за его наличием. Чтобы оно было всегда доступно и, что очень важно, в нужном количестве".
Михаил Мишустин
премьер-министр России
- ежегодная индексация ежемесячной выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы.
Мишустин поручил своим заместителям Татьяне Голиковой и Денису Мантурову проконтролировать организацию этой работы, а также доиндексацию страховых и военных пенсий.