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В России с 1 февраля проиндексируют свыше 40 соцвыплат и пособий - РИА Новости, 27.01.2025
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10:54 27.01.2025 (обновлено: 11:44 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/sotsvyplaty-1995658670.html
В России с 1 февраля проиндексируют свыше 40 соцвыплат и пособий
В России с 1 февраля проиндексируют свыше 40 соцвыплат и пособий - РИА Новости, 27.01.2025
В России с 1 февраля проиндексируют свыше 40 соцвыплат и пособий
C 1 февраля размер более чем 40 различных соцвыплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5 процента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:54:00+03:00
2025-01-27T11:44:00+03:00
общество
михаил мишустин
россия
правительство рф
здоровье - общество
социальные выплаты
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. C 1 февраля размер более чем 40 различных соцвыплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5 процента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами."Подписано постановление правительства, согласно которому с 1 февраля на 9,5 процента будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий. Среди них те, что полагаются людям с инвалидностью, всех трех групп — ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, Героям России, Героям труда и другим", — сказал он.Среди решений:"Необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом. Важно, чтобы люди в каждом регионе получали положенные им средства своевременно и в полном объеме"."Сегодня расширим его до 116 наименований. Это питание ребятам крайне необходимо. Оно им помогает расти и развиваться. И просил бы коллег в регионах строго следить за его наличием. Чтобы оно было всегда доступно и, что очень важно, в нужном количестве".Мишустин поручил своим заместителям Татьяне Голиковой и Денису Мантурову проконтролировать организацию этой работы, а также доиндексацию страховых и военных пенсий.
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общество, михаил мишустин, россия, правительство рф, здоровье - общество, социальные выплаты
Общество, Михаил Мишустин, Россия, Правительство РФ, Здоровье - Общество, Социальные выплаты

В России с 1 февраля проиндексируют свыше 40 соцвыплат и пособий

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
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© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. C 1 февраля размер более чем 40 различных соцвыплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5 процента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Подписано постановление правительства, согласно которому с 1 февраля на 9,5 процента будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий. Среди них те, что полагаются людям с инвалидностью, всех трех групп — ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, Героям России, Героям труда и другим", — сказал он.
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Среди решений:
  • увеличение индексации страховых пенсий до 9,5 процента — это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 39,3 миллиона человек;
  • увеличение материнского капитала до 690,3 тысячи рублей на первого ребенка, до 912,2 тысячи рублей — на второго и последующих детей;
«
"Необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом. Важно, чтобы люди в каждом регионе получали положенные им средства своевременно и в полном объеме".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отвечает на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства РФ в Государственной думе РФ
Михаил Мишустин
премьер-министр России
  • рост единовременного пособия при рождении ребенка до 26,9 тысячи рублей;
  • расширение перечня специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов — его дополнили продуктами для детей с муковисцидозом;
«
"Сегодня расширим его до 116 наименований. Это питание ребятам крайне необходимо. Оно им помогает расти и развиваться. И просил бы коллег в регионах строго следить за его наличием. Чтобы оно было всегда доступно и, что очень важно, в нужном количестве".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отвечает на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства РФ в Государственной думе РФ
Михаил Мишустин
премьер-министр России
  • ежегодная индексация ежемесячной выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы.
Мишустин поручил своим заместителям Татьяне Голиковой и Денису Мантурову проконтролировать организацию этой работы, а также доиндексацию страховых и военных пенсий.
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ОбществоМихаил МишустинРоссияПравительство РФЗдоровье - ОбществоСоциальные выплаты
 
 
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