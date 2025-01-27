https://ria.ru/20250127/sotsvyplaty-1995658670.html

В России с 1 февраля проиндексируют свыше 40 соцвыплат и пособий

В России с 1 февраля проиндексируют свыше 40 соцвыплат и пособий - РИА Новости, 27.01.2025

В России с 1 февраля проиндексируют свыше 40 соцвыплат и пособий

C 1 февраля размер более чем 40 различных соцвыплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5 процента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T10:54:00+03:00

2025-01-27T10:54:00+03:00

2025-01-27T11:44:00+03:00

общество

михаил мишустин

россия

правительство рф

здоровье - общество

социальные выплаты

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. C 1 февраля размер более чем 40 различных соцвыплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5 процента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами."Подписано постановление правительства, согласно которому с 1 февраля на 9,5 процента будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий. Среди них те, что полагаются людям с инвалидностью, всех трех групп — ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, Героям России, Героям труда и другим", — сказал он.Среди решений:"Необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом. Важно, чтобы люди в каждом регионе получали положенные им средства своевременно и в полном объеме"."Сегодня расширим его до 116 наименований. Это питание ребятам крайне необходимо. Оно им помогает расти и развиваться. И просил бы коллег в регионах строго следить за его наличием. Чтобы оно было всегда доступно и, что очень важно, в нужном количестве".Мишустин поручил своим заместителям Татьяне Голиковой и Денису Мантурову проконтролировать организацию этой работы, а также доиндексацию страховых и военных пенсий.

https://ria.ru/20250123/lgoty-1729602390.html

https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

общество, михаил мишустин, россия, правительство рф, здоровье - общество, социальные выплаты