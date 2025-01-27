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Сооснователя группы "Смысловые галлюцинации" отправили в СИЗО

Сооснователя группы "Смысловые галлюцинации" отправили в СИЗО - РИА Новости, 27.01.2025

Сооснователя группы "Смысловые галлюцинации" отправили в СИЗО

Сооснователя группы "Смысловые галлюцинации" Владимира Бурдина отправили в СИЗО Екатеринбурга, Свердловский областной суд оставил его жалобу на арест без... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T18:39:00+03:00

2025-01-27T18:39:00+03:00

2025-01-27T18:39:00+03:00

происшествия

екатеринбург

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Сооснователя группы "Смысловые галлюцинации" Владимира Бурдина отправили в СИЗО Екатеринбурга, Свердловский областной суд оставил его жалобу на арест без удовлетворения, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Да, сегодня было рассмотрение апелляционной жалобы по аресту. Ранее Верх-Исетский районный суд избрал ему меру пресечения, жалоба была рассмотрена Свердловским областным судом, суд оставил ее без изменения – арест до 11 февраля. Рассматривалось по пункту "з" части 2 статьи 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" – ред.)", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующие вопросы. В понедельник СМИ сообщили, что музыкант Владимир Бурдин в ноябре 2024 года напал на человека, после этого он был задержан и якобы отправлен на принудительное лечение. Владимир Бурдин был участником группы "Смысловых галлюцинаций" до 1993 года, один из ее основателей, в настоящее время выступает сольно.

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происшествия, екатеринбург, свердловский областной суд