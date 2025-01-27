https://ria.ru/20250127/soosnovatel-1995778190.html
Сооснователя группы "Смысловые галлюцинации" отправили в СИЗО
Сооснователя группы "Смысловые галлюцинации" отправили в СИЗО - РИА Новости, 27.01.2025
Сооснователя группы "Смысловые галлюцинации" отправили в СИЗО
Сооснователя группы "Смысловые галлюцинации" Владимира Бурдина отправили в СИЗО Екатеринбурга, Свердловский областной суд оставил его жалобу на арест без... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T18:39:00+03:00
2025-01-27T18:39:00+03:00
2025-01-27T18:39:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747582671_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_370916809578cb4eaeefe009460bb81c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Сооснователя группы "Смысловые галлюцинации" Владимира Бурдина отправили в СИЗО Екатеринбурга, Свердловский областной суд оставил его жалобу на арест без удовлетворения, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Да, сегодня было рассмотрение апелляционной жалобы по аресту. Ранее Верх-Исетский районный суд избрал ему меру пресечения, жалоба была рассмотрена Свердловским областным судом, суд оставил ее без изменения – арест до 11 февраля. Рассматривалось по пункту "з" части 2 статьи 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" – ред.)", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующие вопросы. В понедельник СМИ сообщили, что музыкант Владимир Бурдин в ноябре 2024 года напал на человека, после этого он был задержан и якобы отправлен на принудительное лечение. Владимир Бурдин был участником группы "Смысловых галлюцинаций" до 1993 года, один из ее основателей, в настоящее время выступает сольно.
https://ria.ru/20240428/troitskiy-1942868482.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747582671_262:0:1702:1080_1920x0_80_0_0_3a26222f405b1a2de4ec601d58c86472.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Свердловский областной суд
Сооснователя группы "Смысловые галлюцинации" отправили в СИЗО
Сооснователя группы "Смысловые галлюцинации" Бурдина отправили в СИЗО