https://ria.ru/20250127/sochi-1995682327.html
Устроивших беспорядки в Сочи подростков передали родителям
Устроивших беспорядки в Сочи подростков передали родителям - РИА Новости, 27.01.2025
Устроивших беспорядки в Сочи подростков передали родителям
Подростков, которых задержали за беспорядки из-за отмены концерта блогера в Сочи, передали родителям, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы городского УВД... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:47:00+03:00
2025-01-27T12:47:00+03:00
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СОЧИ, 27 янв — РИА Новости. Подростков, которых задержали за беспорядки из-за отмены концерта блогера в Сочи, передали родителям, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев. "Вызвали родителей и передали им их детей", — сказал он. Видео с толпой подростков, разъяренных из-за срыва концерта блогера, появилось накануне вечером в местных соцсетях. По информации регионального главка МВД, концерт не состоялся из-за сообщения о минировании площадки. Опасных предметов на сцене полицейские не нашли, но забрали в отделение 20 самых активных дебоширов, а также начали проверку.Иван Золо (Ivan Zolo) — блогер, ведет страницы в нескольких социальных сетях. Стал популярен после выступления с известным среди молодежи блогером Некоглаем. Концерт предполагал танцы, караоке, небольшие юмористические постановки.
https://ria.ru/20250114/kemerovo-1993696751.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сочи, происшествия
Устроивших беспорядки в Сочи подростков передали родителям
В Сочи освободили подростков, устроивших беспорядки из-за срыва концерта
СОЧИ, 27 янв — РИА Новости. Подростков, которых задержали за беспорядки из-за отмены концерта блогера в Сочи, передали родителям, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев.
"Вызвали родителей и передали им их детей", — сказал он.
Видео с толпой подростков, разъяренных из-за срыва концерта блогера, появилось накануне вечером в местных соцсетях. По информации регионального главка МВД, концерт не состоялся из-за сообщения о минировании площадки. Опасных предметов на сцене полицейские не нашли, но забрали в отделение 20 самых активных дебоширов, а также начали проверку.
Иван Золо (Ivan Zolo) — блогер, ведет страницы в нескольких социальных сетях. Стал популярен после выступления с известным среди молодежи блогером Некоглаем. Концерт предполагал танцы, караоке, небольшие юмористические постановки.