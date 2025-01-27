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Численность армии Нидерландов должна увеличиться на 25%, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.01.2025
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14:21 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/smi-1995703146.html
Численность армии Нидерландов должна увеличиться на 25%, сообщили СМИ
Численность армии Нидерландов должна увеличиться на 25%, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.01.2025
Численность армии Нидерландов должна увеличиться на 25%, сообщили СМИ
Госсекретарь при минобороны Нидерландов Гейс Тёйнман считает, что численность армии королевства должна увеличиться на 25%, пишет газета Volkskrant. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T14:21:00+03:00
2025-01-27T14:21:00+03:00
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ГААГА, 27 янв – РИА Новости. Госсекретарь при минобороны Нидерландов Гейс Тёйнман считает, что численность армии королевства должна увеличиться на 25%, пишет газета Volkskrant. "Нам нужно увеличить состав (армии – ред.) до 100 тысяч человек. То есть нам нужно добавить около четверти персонала", - заявил госсекретарь, чьи слова приводит газета, в программе на телеканале EO. По его словам, будущее число голландских военных будет известно следующим летом. При этом Тейнман не уточнил, когда армия достигнет озвученной им цели, однако, как отмечается, это займет годы. "В настоящее время министерство обороны (Нидерландов) и так изо всех сил пытается заполнить около 10 000 вакансий. Более того, ведомство испытывает острую нехватку инструкторов, которые могут обучать новобранцев", - пишет газета. Отмечается, что текущий набор в армию Нидерландов составляет около 4-5 тысяч человек в год. Цель состоит в том, чтобы увеличить число новобранцев до 9000 в год, начиная с 2029 года. Тейнман снова повторил, что восстановление обязательной воинской службы не является вариантом, так как это еще больше увеличит нагрузку на инструкторов. "Мне нужны люди, которые действительно хотят находиться там… Мне не нужны призывники. Это может измениться, если ситуация обострится еще больше, но не сейчас", - приводит его слова газета. Бюджет минобороны Нидерландов уже резко вырос до 22 миллиардов евро в год, но сейчас министерство с трудом тратит все эти деньги. В прошлом году 800 миллионов евро остались неиспользованными, пишет Volkskrant. В сентябре министр обороны королевства Рубен Брекелманс сообщил, что Нидерланды увеличат свои расходы на оборону более чем на 10% - до почти 24 миллиардов евро. В настоящее время оборонный бюджет Нидерландов составляет 21,4 миллиарда евро, или 1,95% от ВВП.
https://ria.ru/20250109/niderlandy-1993026868.html
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в мире, нидерланды
В мире, Нидерланды
Численность армии Нидерландов должна увеличиться на 25%, сообщили СМИ

Volkskrant: численность армии Нидерландов должна увеличиться на 25%

© Фото : U.S. / Spc. John Cress Jr.Военнослужащие армии Нидерландов во время учений
Военнослужащие армии Нидерландов во время учений - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : U.S. / Spc. John Cress Jr.
Военнослужащие армии Нидерландов во время учений. Архивное фото
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ГААГА, 27 янв – РИА Новости. Госсекретарь при минобороны Нидерландов Гейс Тёйнман считает, что численность армии королевства должна увеличиться на 25%, пишет газета Volkskrant.
"Нам нужно увеличить состав (армии – ред.) до 100 тысяч человек. То есть нам нужно добавить около четверти персонала", - заявил госсекретарь, чьи слова приводит газета, в программе на телеканале EO.
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По его словам, будущее число голландских военных будет известно следующим летом. При этом Тейнман не уточнил, когда армия достигнет озвученной им цели, однако, как отмечается, это займет годы.
"В настоящее время министерство обороны (Нидерландов) и так изо всех сил пытается заполнить около 10 000 вакансий. Более того, ведомство испытывает острую нехватку инструкторов, которые могут обучать новобранцев", - пишет газета.
Отмечается, что текущий набор в армию Нидерландов составляет около 4-5 тысяч человек в год. Цель состоит в том, чтобы увеличить число новобранцев до 9000 в год, начиная с 2029 года.
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Тейнман снова повторил, что восстановление обязательной воинской службы не является вариантом, так как это еще больше увеличит нагрузку на инструкторов.
"Мне нужны люди, которые действительно хотят находиться там… Мне не нужны призывники. Это может измениться, если ситуация обострится еще больше, но не сейчас", - приводит его слова газета.
Бюджет минобороны Нидерландов уже резко вырос до 22 миллиардов евро в год, но сейчас министерство с трудом тратит все эти деньги. В прошлом году 800 миллионов евро остались неиспользованными, пишет Volkskrant.
В сентябре министр обороны королевства Рубен Брекелманс сообщил, что Нидерланды увеличат свои расходы на оборону более чем на 10% - до почти 24 миллиардов евро. В настоящее время оборонный бюджет Нидерландов составляет 21,4 миллиарда евро, или 1,95% от ВВП.
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