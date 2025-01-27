https://ria.ru/20250127/slutskij-1995679719.html

Слуцкий прокомментировал критику Европой песни "Сигма Бой"

Слуцкий прокомментировал критику Европой песни "Сигма Бой" - РИА Новости, 27.01.2025

Слуцкий прокомментировал критику Европой песни "Сигма Бой"

"Мы изучим высказывания европейских политиков о российской песне "Сигма бой" на соответствие Конвенции о правах ребёнка и обратимся в международные организации... РИА Новости, 27.01.2025

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2025-01-27T12:51:00+03:00

россия

леонид слуцкий (политик)

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Мы изучим высказывания европейских политиков о российской песне "Сигма бой" на соответствие Конвенции о правах ребёнка и обратимся в международные организации по защите детей", - заявил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Немецкий политик, член Европарламента от партии "Вольт Европа" Нэла Риль во время заседания в декабре 2024 года раскритиковала российский хит "Сигма Бой". В свою очередь медиапродюсер и мама одной из исполнительниц хита заявила, что никаких скрытых подтекстов при создании песни не вкладывали, композиция остается вне политики. "Проработаем с юристами высказывания европейских псевдоборцов за свободу слова на предмет соответствия Конвенции о правах ребёнка и обратимся в международные организации по защите детей, а также при необходимости в Генеральную прокуратуру Российской Федерации", - сказал Слуцкий РИА Новости. Парламентарий добавил, что мягкая сила русской культуры побеждает на мировой поп-сцене. "Наши и здесь наступают, круша порочные устои ЛГБТ*-фашизма (ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России)", - заключил он.Трек "Сигма Бой" вышел в октябре 2024 года. Песню исполняет дуэт Betsy (Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция завирусилась в сети, набрав на YouTube свыше 64 миллионов просмотров за четыре месяца. В январе трек занял седьмую строчку в одном из чартов Billboard.* Движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20250126/sigma-1995601321.html

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россия, леонид слуцкий (политик), в мире