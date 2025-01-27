https://ria.ru/20250127/slovakija-1995686587.html

В Словакии женщина впервые в истории возглавила полицию

В Словакии женщина впервые в истории возглавила полицию - РИА Новости, 27.01.2025

В Словакии женщина впервые в истории возглавила полицию

Впервые в истории Словакии главой полиции назначена женщина, ей стала генерал Яна Машкарова, сообщил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:54:00+03:00

2025-01-27T12:54:00+03:00

2025-01-27T12:54:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Впервые в истории Словакии главой полиции назначена женщина, ей стала генерал Яна Машкарова, сообщил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток. "Это честь для меня первый раз в истории полиции (Словакии) поставить во главе женщину. С сегодняшнего дня ответственной за руководство полицейским корпусом будет генерал Яна Машкарова", - сказал Шутай-Эшток на пресс-конференции в понедельник. Любомир Солак, который возглавлял словацкую полицию с ноября 2023 года, подал в отставку после нападения учащегося словацкой гимназии на людей, в результате которого погибли два человека. В середине января 18-летний юноша в городе Спишска Стара Вес (на востоке страны на границе с Польшей) напал с ножом на людей в словацкой гимназии. Погибли два человека - учительница и студентка, еще одна девушка была госпитализирована с ранениями в больницу. Нападавший был задержан полицией вскоре после случившегося.

https://ria.ru/20240629/yaponiya-1956323362.html

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