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В Словакии женщина впервые в истории возглавила полицию - РИА Новости, 27.01.2025
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12:54 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/slovakija-1995686587.html
В Словакии женщина впервые в истории возглавила полицию
В Словакии женщина впервые в истории возглавила полицию - РИА Новости, 27.01.2025
В Словакии женщина впервые в истории возглавила полицию
Впервые в истории Словакии главой полиции назначена женщина, ей стала генерал Яна Машкарова, сообщил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:54:00+03:00
2025-01-27T12:54:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Впервые в истории Словакии главой полиции назначена женщина, ей стала генерал Яна Машкарова, сообщил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток. "Это честь для меня первый раз в истории полиции (Словакии) поставить во главе женщину. С сегодняшнего дня ответственной за руководство полицейским корпусом будет генерал Яна Машкарова", - сказал Шутай-Эшток на пресс-конференции в понедельник. Любомир Солак, который возглавлял словацкую полицию с ноября 2023 года, подал в отставку после нападения учащегося словацкой гимназии на людей, в результате которого погибли два человека. В середине января 18-летний юноша в городе Спишска Стара Вес (на востоке страны на границе с Польшей) напал с ножом на людей в словацкой гимназии. Погибли два человека - учительница и студентка, еще одна девушка была госпитализирована с ранениями в больницу. Нападавший был задержан полицией вскоре после случившегося.
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в мире, словакия, польша
В мире, Словакия, Польша
В Словакии женщина впервые в истории возглавила полицию

Глава МВД Словакии Шутай-Эшток: впервые в истории главой полиции стала женщина

© Фото : Ministerstvo vnútra SRГлава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток представляет главу полиции Яну Машкарову
Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток представляет главу полиции Яну Машкарову - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Ministerstvo vnútra SR
Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток представляет главу полиции Яну Машкарову
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БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Впервые в истории Словакии главой полиции назначена женщина, ей стала генерал Яна Машкарова, сообщил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.
"Это честь для меня первый раз в истории полиции (Словакии) поставить во главе женщину. С сегодняшнего дня ответственной за руководство полицейским корпусом будет генерал Яна Машкарова", - сказал Шутай-Эшток на пресс-конференции в понедельник.
Любомир Солак, который возглавлял словацкую полицию с ноября 2023 года, подал в отставку после нападения учащегося словацкой гимназии на людей, в результате которого погибли два человека.
В середине января 18-летний юноша в городе Спишска Стара Вес (на востоке страны на границе с Польшей) напал с ножом на людей в словацкой гимназии. Погибли два человека - учительница и студентка, еще одна девушка была госпитализирована с ранениями в больницу. Нападавший был задержан полицией вскоре после случившегося.
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