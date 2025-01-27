https://ria.ru/20250127/sk-1995782893.html

СК Белоруссии идентифицировал 365 участников акций оппозиции в день выборов

СК Белоруссии идентифицировал 365 участников акций оппозиции в день выборов - РИА Новости, 27.01.2025

СК Белоруссии идентифицировал 365 участников акций оппозиции в день выборов

СК Белоруссии сообщил в понедельник, что идентифицированы 365 участников протестных акций оппозиции за рубежом в день выборов президента, принято решение о... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T19:19:00+03:00

2025-01-27T19:19:00+03:00

2025-01-27T19:20:00+03:00

в мире

белоруссия

вроцлав

варшава

александр лукашенко

следственный комитет россии (ск рф)

выборы президента белоруссии — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995645506_0:44:3156:1819_1920x0_80_0_0_87aea9d1aa13c096dd901272e53e7006.jpg

МИНСК, 27 янв – РИА Новости. СК Белоруссии сообщил в понедельник, что идентифицированы 365 участников протестных акций оппозиции за рубежом в день выборов президента, принято решение о привлечении фигурантов к уголовной ответственности. "Несмотря на повышенные меры конспирации из общего количества участников, 581 человек, идентифицированы 365 персонажей, принявших участие в сборищах в различных городах. Среди них: Вроцлав – 11, Варшава – 203, Белосток – 18, Вильнюс – 29, Нью-Йорк – 39, Прага – 11 и другие", - говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия, 26 января текущего года, в день президентских выборов в Белоруссии, "для имитации поддержки экстремистских ячеек, находящихся в бегах, в различных странах были организованы малочисленные уличные акции". "Основные цели проведения мероприятий – попытка продемонстрировать "состоятельность" руководства группами "беглых", дискредитация Республики Беларусь на международной арене, вмешательство в избирательный процесс и срыв электоральной кампании. Сходки сопровождались оскорбительными лозунгами, разжигающими социальную вражду с использованием экстремистской символики", - отмечается в сообщении. По данным ведомства, в рамках расследования уголовного дела их деятельность задокументирована, и принято решение о привлечении фигурантов к уголовной ответственности, в том числе в порядке заочного производства. Как говорится в сообщении, действиям отдельных представителей экстремистского актива правовая оценка будет дана по уголовным статьям "Призывы к мерам ограничительного характера, иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", "Создание экстремистского формирования, вхождение лица в его состав в целях совершения преступлений экстремистской направленности" и "Распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Республики Беларусь, деятельности государственных органов, дискредитирующих Беларусь". Следственным комитетом, совместно с заинтересованными органами, работа по идентификация всех участников акций продолжается. Основной день президентских выборов в Белоруссии прошел в воскресенье. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 86,82% голосов избирателей. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции, выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.

https://ria.ru/20240521/belorussiya-1947309980.html

https://ria.ru/20250125/lukashenko-1995420277.html

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995535796.html

белоруссия

вроцлав

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, вроцлав, варшава, александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), выборы президента белоруссии — 2025