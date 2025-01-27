СК Белоруссии идентифицировал 365 участников акций оппозиции в день выборов
СК Белоруссии: идентифицированы 365 участников акций оппозиции в день выборов
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 27 янв – РИА Новости. СК Белоруссии сообщил в понедельник, что идентифицированы 365 участников протестных акций оппозиции за рубежом в день выборов президента, принято решение о привлечении фигурантов к уголовной ответственности.
"Несмотря на повышенные меры конспирации из общего количества участников, 581 человек, идентифицированы 365 персонажей, принявших участие в сборищах в различных городах. Среди них: Вроцлав – 11, Варшава – 203, Белосток – 18, Вильнюс – 29, Нью-Йорк – 39, Прага – 11 и другие", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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По данным следствия, 26 января текущего года, в день президентских выборов в Белоруссии, "для имитации поддержки экстремистских ячеек, находящихся в бегах, в различных странах были организованы малочисленные уличные акции".
"Основные цели проведения мероприятий – попытка продемонстрировать "состоятельность" руководства группами "беглых", дискредитация Республики Беларусь на международной арене, вмешательство в избирательный процесс и срыв электоральной кампании. Сходки сопровождались оскорбительными лозунгами, разжигающими социальную вражду с использованием экстремистской символики", - отмечается в сообщении.
По данным ведомства, в рамках расследования уголовного дела их деятельность задокументирована, и принято решение о привлечении фигурантов к уголовной ответственности, в том числе в порядке заочного производства.
Как говорится в сообщении, действиям отдельных представителей экстремистского актива правовая оценка будет дана по уголовным статьям "Призывы к мерам ограничительного характера, иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", "Создание экстремистского формирования, вхождение лица в его состав в целях совершения преступлений экстремистской направленности" и "Распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Республики Беларусь, деятельности государственных органов, дискредитирующих Беларусь".
Следственным комитетом, совместно с заинтересованными органами, работа по идентификация всех участников акций продолжается.
Основной день президентских выборов в Белоруссии прошел в воскресенье. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 86,82% голосов избирателей.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции, выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.