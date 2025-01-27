https://ria.ru/20250127/sk-1995730544.html
Жена нелегала в Лобне оказалась причастна к издевательствам над ребенком
Жена нелегала в Лобне оказалась причастна к издевательствам над ребенком - РИА Новости, 27.01.2025
Жена нелегала в Лобне оказалась причастна к издевательствам над ребенком
Мать девочки из Лобни, которую отец-нелегал год наказывал раскаленным металлом, оказалась также причастна к издевательствам над ребенком, сообщается в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:04:00+03:00
2025-01-27T16:04:00+03:00
2025-01-27T16:31:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мать девочки из Лобни, которую отец-нелегал год наказывал раскаленным металлом, оказалась также причастна к издевательствам над ребенком, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Как сообщал СК РФ, иностранец в Лобне за провинности около года избивал и наказывал дочь раскаленным металлом, против мужчины было возбуждено уголовное дело об истязании, а по факту нелегального нахождения семьи в РФ была организована проверка по статьям об организации незаконной миграции и халатности. "В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении иностранного гражданина, подозреваемого в истязании малолетней дочери (пункты "г, д, е" части 2 статьи 117 УК РФ), также установлена причастность к данному преступлению матери девочки... В настоящее время женщина задержана, с ней работают следователи. Ее супруг задержан ранее и сегодня следствие ходатайствует перед судом о его аресте", - говорится в сообщении. По данным следствия, с января 2024 года супруги, находясь по месту жительства в Лобне, систематически избивали свою дочь 2012 года рождения, а также причиняли ей ожоги раскаленными металлическими предметами.
https://rsport.ria.ru/20250124/trener-1995328677.html
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происшествия, россия, лобня, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Лобня, Следственный комитет России (СК РФ)
Жена нелегала в Лобне оказалась причастна к издевательствам над ребенком
СК: жена нелегала в Лобне оказалась причастна к издевательствам над ребенком