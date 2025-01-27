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СК возбудил дело против наемника из США за преступления в Курской области - РИА Новости, 27.01.2025
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12:05 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/sk-1995670077.html
СК возбудил дело против наемника из США за преступления в Курской области
СК возбудил дело против наемника из США за преступления в Курской области - РИА Новости, 27.01.2025
СК возбудил дело против наемника из США за преступления в Курской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против наемника из США Майкла Джонса за преступления в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:05:00+03:00
2025-01-27T12:05:00+03:00
россия
курская область
сша
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против наемника из США Майкла Джонса за преступления в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки Майкла Джонса. Он подозревается (заочно) в совершении террористического акта и наемничестве (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, Джонс ради материального вознаграждения принимает участие в качестве наемника в вооруженном конфликте на территории России. Отмечается, что в декабре 2024 года Джонс, будучи вооруженным, в целях совершения теракта в составе подразделений ВФУ незаконно пересек госграницу РФ и вторгся в Курскую область. Подчеркивается, что для дестабилизации деятельности органов власти, устрашения населения и причинения имущественного ущерба Джонс совершает преступления против мирных граждан. В настоящее время следствие принимает меры к установлению местонахождения Джонса и его задержанию.
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россия
курская область
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россия, курская область, сша, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Курская область, США, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК возбудил дело против наемника из США за преступления в Курской области

СК возбудил дело против наемника из США Джонса за преступления в Курской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против наемника из США Майкла Джонса за преступления в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки Майкла Джонса. Он подозревается (заочно) в совершении террористического акта и наемничестве (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, Джонс ради материального вознаграждения принимает участие в качестве наемника в вооруженном конфликте на территории России. Отмечается, что в декабре 2024 года Джонс, будучи вооруженным, в целях совершения теракта в составе подразделений ВФУ незаконно пересек госграницу РФ и вторгся в Курскую область. Подчеркивается, что для дестабилизации деятельности органов власти, устрашения населения и причинения имущественного ущерба Джонс совершает преступления против мирных граждан.
В настоящее время следствие принимает меры к установлению местонахождения Джонса и его задержанию.
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РоссияКурская областьСШАСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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