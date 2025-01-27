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СК возбудил дело против наемника из США за преступления в Курской области

СК возбудил дело против наемника из США за преступления в Курской области - РИА Новости, 27.01.2025

СК возбудил дело против наемника из США за преступления в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против наемника из США Майкла Джонса за преступления в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:05:00+03:00

2025-01-27T12:05:00+03:00

2025-01-27T12:05:00+03:00

россия

курская область

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против наемника из США Майкла Джонса за преступления в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки Майкла Джонса. Он подозревается (заочно) в совершении террористического акта и наемничестве (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, Джонс ради материального вознаграждения принимает участие в качестве наемника в вооруженном конфликте на территории России. Отмечается, что в декабре 2024 года Джонс, будучи вооруженным, в целях совершения теракта в составе подразделений ВФУ незаконно пересек госграницу РФ и вторгся в Курскую область. Подчеркивается, что для дестабилизации деятельности органов власти, устрашения населения и причинения имущественного ущерба Джонс совершает преступления против мирных граждан. В настоящее время следствие принимает меры к установлению местонахождения Джонса и его задержанию.

https://ria.ru/20250120/naemnik-1994570458.html

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курская область

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россия, курская область, сша, следственный комитет россии (ск рф), происшествия