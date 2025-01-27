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ЕК потребовала у Киева гарантий сохранения транзита нефти
ЕК потребовала у Киева гарантий сохранения транзита нефти - РИА Новости, 27.01.2025
ЕК потребовала у Киева гарантий сохранения транзита нефти
Венгрия получила от Еврокомиссии требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывалась продлевать санкции против РФ, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T14:10:00+03:00
2025-01-27T14:10:00+03:00
2025-01-27T14:43:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 27 янв - РИА Новости. Венгрия получила от Еврокомиссии требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывалась продлевать санкции против РФ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Венгрия получила требуемые гарантии по энергобезопасности нашей страны. Еврокомиссия взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, ведущих в страны-члены Евросоюза", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Он также добавил, что ЕК потребовала у Украины гарантий "сохранения поставок нефти в ЕС".Перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе Сийярто заявлял, что голосование Венгрии по продлению антироссийских санкций еще на полгода будет зависеть от того, даст ли Евросоюз Будапешту гарантии по энергобезопасности.Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20250125/tusk-1995475822.html
https://ria.ru/20250127/sanktsii-1995702479.html
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Россия, Киев, Европа, Еврокомиссия, Петер Сийярто, Санкции в отношении России, Евросоюз, Венгрия, В мире, Украина, Виктор Орбан, Турецкий поток
ЕК потребовала у Киева гарантий сохранения транзита нефти
Сийярто: ЕК потребовала у Киева гарантий сохранения транзита нефти в Европу