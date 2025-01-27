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В московском регионе обновились три температурных рекорда
В московском регионе обновились три температурных рекорда - РИА Новости, 27.01.2025
В московском регионе обновились три температурных рекорда
Три новых температурных максимума появились в столичном регионе в понедельник, рекордные показатели зафиксировали в Москве, Можайске и Коломне, сообщил ведущий... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T23:25:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Три новых температурных максимума появились в столичном регионе в понедельник, рекордные показатели зафиксировали в Москве, Можайске и Коломне, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "В столичном регионе три новых рекордных максимума… Точное значение нового рекордного максимума в столице составляет плюс 5,6 градуса, а в Можайске - плюс 5,1 градуса. Также обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха и в Коломне - теперь для 27 января он составляет плюс 4,8 градуса, что на 1,5 градуса выше, чем прежнее достижение 2002 года", - написал синоптик. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что апрельское тепло в конце января перепишет климатическую летопись в Москве, будут побиты 5 рекордов тепла подряд с 27 по 31 января.
https://ria.ru/20250126/klimat-1995510418.html
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россия, москва, михаил леус, погода, общество
Россия, Москва, Михаил Леус, Погода, Общество
В московском регионе обновились три температурных рекорда
Синоптик Леус: в столичном регионе появилось три новых температурных максимума