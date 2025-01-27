Рейтинг@Mail.ru
В московском регионе обновились три температурных рекорда - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:25 27.01.2025 (обновлено: 23:26 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/sinoptik-1995804956.html
В московском регионе обновились три температурных рекорда
В московском регионе обновились три температурных рекорда - РИА Новости, 27.01.2025
В московском регионе обновились три температурных рекорда
Три новых температурных максимума появились в столичном регионе в понедельник, рекордные показатели зафиксировали в Москве, Можайске и Коломне, сообщил ведущий... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T23:25:00+03:00
2025-01-27T23:26:00+03:00
россия
москва
михаил леус
погода
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993248205_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1f03a4102d4616350ad6f9499632a2bf.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Три новых температурных максимума появились в столичном регионе в понедельник, рекордные показатели зафиксировали в Москве, Можайске и Коломне, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "В столичном регионе три новых рекордных максимума… Точное значение нового рекордного максимума в столице составляет плюс 5,6 градуса, а в Можайске - плюс 5,1 градуса. Также обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха и в Коломне - теперь для 27 января он составляет плюс 4,8 градуса, что на 1,5 градуса выше, чем прежнее достижение 2002 года", - написал синоптик. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что апрельское тепло в конце января перепишет климатическую летопись в Москве, будут побиты 5 рекордов тепла подряд с 27 по 31 января.
https://ria.ru/20250126/klimat-1995510418.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993248205_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_537653ed76389c2e9d42b6bcb1dc9370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, михаил леус, погода, общество
Россия, Москва, Михаил Леус, Погода, Общество
В московском регионе обновились три температурных рекорда

Синоптик Леус: в столичном регионе появилось три новых температурных максимума

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Теплая погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Три новых температурных максимума появились в столичном регионе в понедельник, рекордные показатели зафиксировали в Москве, Можайске и Коломне, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале.
"В столичном регионе три новых рекордных максимума… Точное значение нового рекордного максимума в столице составляет плюс 5,6 градуса, а в Можайске - плюс 5,1 градуса. Также обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха и в Коломне - теперь для 27 января он составляет плюс 4,8 градуса, что на 1,5 градуса выше, чем прежнее достижение 2002 года", - написал синоптик.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что апрельское тепло в конце января перепишет климатическую летопись в Москве, будут побиты 5 рекордов тепла подряд с 27 по 31 января.
Прохожие на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Зимы в России за 50 лет потеплели примерно на 3 градуса, заявил климатолог
26 января, 06:01
 
РоссияМоскваМихаил ЛеусПогодаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала