https://ria.ru/20250127/shtrafy-1995616141.html
В Госдуме предложили ужесточить наказание за антисанитарию в квартирах
В Госдуме предложили ужесточить наказание за антисанитарию в квартирах - РИА Новости, 27.01.2025
В Госдуме предложили ужесточить наказание за антисанитарию в квартирах
В Госдуме разрабатывают законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T04:20:00+03:00
2025-01-27T04:20:00+03:00
2025-01-27T04:21:00+03:00
общество
анна попова
госдума рф
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Госдуме разрабатывают законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, в том числе предусмотреть увеличение штрафов до 500 тысяч рублей за антисанитарию в квартирах, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "На основании поступающих обращений и в рамках полномочий депутатами Госдумы ФС РФ разрабатывается проект федерального закона "О внесении изменений в КоАП РФ". Законопроектом будет предусматриваться ужесточение ответственности граждан, должностных лиц, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридических лиц за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий сооружений и транспорта, а также несоблюдение правил пользования жилыми помещениями, самовольные переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме в десять раз", - рассказал Колунов. Он добавил, что согласно действующему законодательству, для физических лиц предусмотрены штрафы от 500 до 1500 рублей. По его мнению, подобные штрафные санкции не способствуют предупреждению и пресечению противоправных деяний и защите интересов граждан в данной сфере, кроме того, недобросовестные действия таких лиц приводят к снижению рыночной стоимости, стоимости аренды помещений, собственниками которых являются законопослушные граждане. Парламентарий отметил, что согласно разрабатываемому проекту, штрафы для физических лиц могут составить до 25 тысяч рублей, для юридических лиц - до 500 тысяч рублей. Кроме того, Колунов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой обращение, содержащее данное предложение на отзыв. "Прошу вас предоставить позицию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по данному вопросу и оказать содействие в его нормативном закреплении", - сказано в обращении, которое имеется в распоряжении РИА Новости. В документе отмечается, что принятие изменений в действующее законодательство позволит сократить число нарушений и будет способствовать защите прав законопослушных граждан.
https://ria.ru/20250122/zakonotvorchestvo-1995021226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анна попова, госдума рф
Общество, Анна Попова, Госдума РФ
В Госдуме предложили ужесточить наказание за антисанитарию в квартирах
Депутат Колунов рассказал о проекте увеличения штрафы за антисанитарию
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Госдуме разрабатывают законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, в том числе предусмотреть увеличение штрафов до 500 тысяч рублей за антисанитарию в квартирах, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"На основании поступающих обращений и в рамках полномочий депутатами Госдумы ФС РФ разрабатывается проект федерального закона "О внесении изменений в КоАП РФ". Законопроектом будет предусматриваться ужесточение ответственности граждан, должностных лиц, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридических лиц за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий сооружений и транспорта, а также несоблюдение правил пользования жилыми помещениями, самовольные переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме в десять раз", - рассказал Колунов.
Он добавил, что согласно действующему законодательству, для физических лиц предусмотрены штрафы от 500 до 1500 рублей. По его мнению, подобные штрафные санкции не способствуют предупреждению и пресечению противоправных деяний и защите интересов граждан в данной сфере, кроме того, недобросовестные действия таких лиц приводят к снижению рыночной стоимости, стоимости аренды помещений, собственниками которых являются законопослушные граждане.
Парламентарий отметил, что согласно разрабатываемому проекту, штрафы для физических лиц могут составить до 25 тысяч рублей, для юридических лиц - до 500 тысяч рублей.
Кроме того, Колунов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой
обращение, содержащее данное предложение на отзыв.
"Прошу вас предоставить позицию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по данному вопросу и оказать содействие в его нормативном закреплении", - сказано в обращении, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В документе отмечается, что принятие изменений в действующее законодательство позволит сократить число нарушений и будет способствовать защите прав законопослушных граждан.