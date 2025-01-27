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Генсек ШОС рассказал о разговоре с Лукашенко - РИА Новости, 27.01.2025
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14:18 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/shos-1995700239.html
Генсек ШОС рассказал о разговоре с Лукашенко
Генсек ШОС рассказал о разговоре с Лукашенко - РИА Новости, 27.01.2025
Генсек ШОС рассказал о разговоре с Лукашенко
Генсек Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев сообщил, что на встрече с избранным президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсудил с ним... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T14:18:00+03:00
2025-01-27T14:18:00+03:00
в мире
минск
нурлан ермекбаев
александр лукашенко
шос
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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Генсек Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев сообщил, что на встрече с избранным президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсудил с ним сотрудничество в организации и Минск настроен на активную работу. "Президент Республики Беларусь, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко, конечно, придает очень большое значение и прилагает большие надежды на сотрудничество в рамках ШОС", - сказал Ермекбаев, отвечая на вопрос РИА Новости. Он подчеркнул, что на встрече с белорусским лидером обсудил сотрудничество в ШОС, Минск показывает настрой на активное взаимодействие в рамках организации.
https://ria.ru/20250127/belorussiya-1995696782.html
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в мире, минск, нурлан ермекбаев, александр лукашенко, шос
В мире, Минск, Нурлан Ермекбаев, Александр Лукашенко, ШОС
Генсек ШОС рассказал о разговоре с Лукашенко

Ермекбаев: Лукашенко настроен на активное сотрудничество в рамках ШОС

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкНурлан Ермекбаев
Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Нурлан Ермекбаев. Архивное фото
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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Генсек Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев сообщил, что на встрече с избранным президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсудил с ним сотрудничество в организации и Минск настроен на активную работу.
"Президент Республики Беларусь, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко, конечно, придает очень большое значение и прилагает большие надежды на сотрудничество в рамках ШОС", - сказал Ермекбаев, отвечая на вопрос РИА Новости. Он подчеркнул, что на встрече с белорусским лидером обсудил сотрудничество в ШОС, Минск показывает настрой на активное взаимодействие в рамках организации.
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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Вчера, 13:52
 
В миреМинскНурлан ЕрмекбаевАлександр ЛукашенкоШОС
 
 
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