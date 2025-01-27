https://ria.ru/20250127/shos-1995700239.html

Генсек ШОС рассказал о разговоре с Лукашенко

Генсек ШОС рассказал о разговоре с Лукашенко - РИА Новости, 27.01.2025

Генсек ШОС рассказал о разговоре с Лукашенко

Генсек Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев сообщил, что на встрече с избранным президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсудил с ним... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T14:18:00+03:00

2025-01-27T14:18:00+03:00

2025-01-27T14:18:00+03:00

в мире

минск

нурлан ермекбаев

александр лукашенко

шос

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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Генсек Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев сообщил, что на встрече с избранным президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсудил с ним сотрудничество в организации и Минск настроен на активную работу. "Президент Республики Беларусь, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко, конечно, придает очень большое значение и прилагает большие надежды на сотрудничество в рамках ШОС", - сказал Ермекбаев, отвечая на вопрос РИА Новости. Он подчеркнул, что на встрече с белорусским лидером обсудил сотрудничество в ШОС, Минск показывает настрой на активное взаимодействие в рамках организации.

https://ria.ru/20250127/belorussiya-1995696782.html

минск

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2025

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в мире, минск, нурлан ермекбаев, александр лукашенко, шос