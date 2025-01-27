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Протесты в Сербии, Грузии и Белоруссии устраивают одни люди, заявил Вулин - РИА Новости, 27.01.2025
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11:20 27.01.2025 (обновлено: 12:02 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/serbija-1995664009.html
Протесты в Сербии, Грузии и Белоруссии устраивают одни люди, заявил Вулин
Протесты в Сербии, Грузии и Белоруссии устраивают одни люди, заявил Вулин - РИА Новости, 27.01.2025
Протесты в Сербии, Грузии и Белоруссии устраивают одни люди, заявил Вулин
Протесты в Белоруссии, Грузии, Словакии и Сербии из-за отказа участвовать в антироссийской истерии устраивают одни и те же иноагенты, заявил замглавы сербского... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T11:20:00+03:00
2025-01-27T12:02:00+03:00
в мире
сербия
белоруссия
грузия
александр вучич
александр вулин
слободан милошевич
центральное разведывательное управление (цру)
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БЕЛГРАД, 27 янв — РИА Новости. Протесты в Белоруссии, Грузии, Словакии и Сербии из-за отказа участвовать в антироссийской истерии устраивают одни и те же иноагенты, заявил замглавы сербского правительства Александр Вулин. В понедельник участники массовых студенческих протестов, идущих с ноября в Сербии, призвали в соцсетях к 24-часовой блокаде одной из крупнейших транспортных развязок — Автокоманды. Акция совпала с праздником основателя Сербской православной церкви святого Саввы, покровителя молодежи и образования, который широко отмечается в стране. Во второй половине дня ожидается обращение главы государства Александра Вучича. "Все страны, которые проводят самостоятельную политику и которые не соглашаются быть частью антироссийской истерии, оказались под ударом цветных революций: Белоруссия, Грузия, Сербия и сейчас Словакия", — заявил сербский вице-премьер. По его словам, "Срджа Попович (основатель "Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий" (CANVAS), ректор Сент-Эндрюсского университета в Шотландии. — Прим. ред.) лидер наемников из группы CANVAS, которая за счет ЦРУ руководила движением "Отпор" (свержение экс-президента Сербии Слободана Милошевича в 2000 году. — Прим. ред.), а после по тому же рецепту участвовала в попытках свержения конституционного порядка на Украине, в Египте, Тунисе, Гонконге, Белоруссии", "похвалился своим участием". Так он прокомментировал пост Поповича в соцсети Х о том, что настали "нелучшие дни для амбициозных автократов". Бывший главой МО, МВД и контрразведки Сербии Вулин напомнил, что по сербскому законодательству каждый гражданин, который участвовал в войне за границей, несет уголовную ответственность с лишением свободы. "Почему Сербия позволяет, чтобы ее граждане участвовали в уничтожении других народов и стран и почему мы не примем закон об иностранных агентах?" — задался вопросом политик. В середине декабря Вулин, чья партия "Движение социалистов" выдвинула законопроект об иноагентах в Сербии, заявил, что отказ от его принятия парламентом поможет финансированию западными спецслужбами СМИ, активистов и организации цветных революций. Президент Сербии Александр Вучич перед тем заявил, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) не поддержит законопроект об иноагентах, предложенный партией — коалиционным партнером СПП "Движение социалистов" Вулина, "по ряду причин". По словам Вучича, для свержения нынешней власти Сербии за четыре года из-за границы в СМИ, различные объединения, партии и организации было вложено 426 миллионов евро, в январе он уже назвал цифру около миллиарда евро.
https://ria.ru/20250126/protest-1995598667.html
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в мире, сербия, белоруссия, грузия, александр вучич, александр вулин, слободан милошевич, центральное разведывательное управление (цру), сербская прогрессивная партия (спп), санкции в отношении россии
В мире, Сербия, Белоруссия, Грузия, Александр Вучич, Александр Вулин, Слободан Милошевич, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Сербская прогрессивная партия (СПП), Санкции в отношении России
Протесты в Сербии, Грузии и Белоруссии устраивают одни люди, заявил Вулин

Вулин: протесты в Белоруссии, Грузии и Сербии устраивали иностранные агенты

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗамглавы правительства Сербии Александр Вулин
Замглавы правительства Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Замглавы правительства Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 27 янв — РИА Новости. Протесты в Белоруссии, Грузии, Словакии и Сербии из-за отказа участвовать в антироссийской истерии устраивают одни и те же иноагенты, заявил замглавы сербского правительства Александр Вулин.
В понедельник участники массовых студенческих протестов, идущих с ноября в Сербии, призвали в соцсетях к 24-часовой блокаде одной из крупнейших транспортных развязок — Автокоманды. Акция совпала с праздником основателя Сербской православной церкви святого Саввы, покровителя молодежи и образования, который широко отмечается в стране. Во второй половине дня ожидается обращение главы государства Александра Вучича.
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"Все страны, которые проводят самостоятельную политику и которые не соглашаются быть частью антироссийской истерии, оказались под ударом цветных революций: Белоруссия, Грузия, Сербия и сейчас Словакия", — заявил сербский вице-премьер.
По его словам, "Срджа Попович (основатель "Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий" (CANVAS), ректор Сент-Эндрюсского университета в Шотландии. — Прим. ред.) лидер наемников из группы CANVAS, которая за счет ЦРУ руководила движением "Отпор" (свержение экс-президента Сербии Слободана Милошевича в 2000 году. — Прим. ред.), а после по тому же рецепту участвовала в попытках свержения конституционного порядка на Украине, в Египте, Тунисе, Гонконге, Белоруссии", "похвалился своим участием".
Так он прокомментировал пост Поповича в соцсети Х о том, что настали "нелучшие дни для амбициозных автократов".
Бывший главой МО, МВД и контрразведки Сербии Вулин напомнил, что по сербскому законодательству каждый гражданин, который участвовал в войне за границей, несет уголовную ответственность с лишением свободы.
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26 января, 12:45
"Почему Сербия позволяет, чтобы ее граждане участвовали в уничтожении других народов и стран и почему мы не примем закон об иностранных агентах?" — задался вопросом политик.
В середине декабря Вулин, чья партия "Движение социалистов" выдвинула законопроект об иноагентах в Сербии, заявил, что отказ от его принятия парламентом поможет финансированию западными спецслужбами СМИ, активистов и организации цветных революций.
Президент Сербии Александр Вучич перед тем заявил, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) не поддержит законопроект об иноагентах, предложенный партией — коалиционным партнером СПП "Движение социалистов" Вулина, "по ряду причин".
По словам Вучича, для свержения нынешней власти Сербии за четыре года из-за границы в СМИ, различные объединения, партии и организации было вложено 426 миллионов евро, в январе он уже назвал цифру около миллиарда евро.
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В миреСербияБелоруссияГрузияАлександр ВучичАлександр ВулинСлободан МилошевичЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Сербская прогрессивная партия (СПП)Санкции в отношении России
 
 
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