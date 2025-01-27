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Канада наложила новые санкции на Белоруссию в свете последних выборов - РИА Новости, 27.01.2025
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20:29 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/sanktsii-1995790808.html
Канада наложила новые санкции на Белоруссию в свете последних выборов
Канада наложила новые санкции на Белоруссию в свете последних выборов - РИА Новости, 27.01.2025
Канада наложила новые санкции на Белоруссию в свете последних выборов
Канада в понедельник расширила санкции против Беларуси в свете последних выборов, добавив в него 10 физических лиц, в том числе жену президента Беларуси... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T20:29:00+03:00
2025-01-27T20:29:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Канада в понедельник расширила санкции против Беларуси в свете последних выборов, добавив в него 10 физических лиц, в том числе жену президента Беларуси Александра Лукашенко Галину, и 12 организаций, заявило канадское министерство иностранных дел. "В ответ на нечестные выборы в Беларуси 26 января, Канада внесла дополнительные поправки, добавив десять лиц; из которых шесть являются членами семей и близкими соратниками лиц, замешанных в коррупции и нарушениях прав человека в Беларуси; трое являются старшими должностными лицами включенных в список организаций; и один является старшим должностным лицом органа государственной безопасности", - говорится в заявлении министерства иностранных дел. Среди 12 санкционированных организаций значится ОМОН и КГБ Беларуси, Минский подшипниковый завод, Белорусский металлургический завод и Станкостроительный завод. Меры были приняты совместно с Великобританией, отметило министерство иностранных дел Канады. С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. Явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 86,82% голосов избирателей.
https://ria.ru/20250127/britanija-1995776095.html
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в мире, белоруссия, канада, великобритания, александр лукашенко, омон россии
В мире, Белоруссия, Канада, Великобритания, Александр Лукашенко, ОМОН России
Канада наложила новые санкции на Белоруссию в свете последних выборов

Канада расширила санкции против Белоруссии, добавив жену Лукашенко Галину

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Канады в Ванкувере
Флаг Канады в Ванкувере - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Канада в понедельник расширила санкции против Беларуси в свете последних выборов, добавив в него 10 физических лиц, в том числе жену президента Беларуси Александра Лукашенко Галину, и 12 организаций, заявило канадское министерство иностранных дел.
«
"В ответ на нечестные выборы в Беларуси 26 января, Канада внесла дополнительные поправки, добавив десять лиц; из которых шесть являются членами семей и близкими соратниками лиц, замешанных в коррупции и нарушениях прав человека в Беларуси; трое являются старшими должностными лицами включенных в список организаций; и один является старшим должностным лицом органа государственной безопасности", - говорится в заявлении министерства иностранных дел.
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Среди 12 санкционированных организаций значится ОМОН и КГБ Беларуси, Минский подшипниковый завод, Белорусский металлургический завод и Станкостроительный завод. Меры были приняты совместно с Великобританией, отметило министерство иностранных дел Канады.
С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. Явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 86,82% голосов избирателей.
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