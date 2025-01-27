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Главы МИД стран Евросоюза договорились о смягчении санкций против Сирии - РИА Новости, 27.01.2025
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19:32 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/sanktsii-1995784525.html
Главы МИД стран Евросоюза договорились о смягчении санкций против Сирии
Главы МИД стран Евросоюза договорились о смягчении санкций против Сирии - РИА Новости, 27.01.2025
Главы МИД стран Евросоюза договорились о смягчении санкций против Сирии
Главы МИД стран Евросоюза договорились начать процедуру смягчения санкций против Сирии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T19:32:00+03:00
2025-01-27T19:32:00+03:00
в мире
дамаск (город)
сирия
идлиб (мухафаза)
кайя каллас
башар асад
евросоюз
обострение ситуации в сирии — 2024
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза договорились начать процедуру смягчения санкций против Сирии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X."Главы МИД стран ЕС только что договорились по дорожной карте смягчения санкций против Сирии", - написала Каллас в сети X. Она добавила, что хоть ЕС и хочет действовать быстро, отмена европейских ограничений может быть пересмотрена, если новые сирийские власти будут "двигаться в неправильном направлении". Ранее сообщалось, что в первую очередь речь пойдет о снятии ограничений в сфере транспорта и энергетики. Глава евродипломатии Кая Каллас и ряд европейских министров уже посетили сирийскую столицу после падения правительства экс-президента Башара Асада для налаживания отношений с новыми властями в Дамаске. Страны ЕС пытаются убедить Дамаск избавиться от иностранного военного присутствия, в том числе российских военных баз. По заверению сирийского источника, сирийские руководители пока только выразили готовность рассмотреть этот вопрос в будущем, и этот вопрос с ослаблением санкций не увязан. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20250106/siriya-1992693668.html
https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990236601.html
https://ria.ru/20250119/siriya-1994510438.html
дамаск (город)
сирия
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в мире, дамаск (город), сирия, идлиб (мухафаза), кайя каллас, башар асад, евросоюз, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Дамаск (город), Сирия, Идлиб (мухафаза), Кайя Каллас, Башар Асад, Евросоюз, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Главы МИД стран Евросоюза договорились о смягчении санкций против Сирии

Главы МИД стран ЕС договорились начать процедуру смягчения санкций против Сирии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза договорились начать процедуру смягчения санкций против Сирии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X.
«
"Главы МИД стран ЕС только что договорились по дорожной карте смягчения санкций против Сирии", - написала Каллас в сети X.
Боец оппозиции с флагом Хайят Тахрир аш-Шам во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
США ослабили санкции против Сирии
6 января, 22:04
Она добавила, что хоть ЕС и хочет действовать быстро, отмена европейских ограничений может быть пересмотрена, если новые сирийские власти будут "двигаться в неправильном направлении".
Ранее сообщалось, что в первую очередь речь пойдет о снятии ограничений в сфере транспорта и энергетики.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Генсек ООН прокомментировал возможность снятия санкций с Сирии
19 декабря 2024, 17:43
Глава евродипломатии Кая Каллас и ряд европейских министров уже посетили сирийскую столицу после падения правительства экс-президента Башара Асада для налаживания отношений с новыми властями в Дамаске. Страны ЕС пытаются убедить Дамаск избавиться от иностранного военного присутствия, в том числе российских военных баз. По заверению сирийского источника, сирийские руководители пока только выразили готовность рассмотреть этот вопрос в будущем, и этот вопрос с ослаблением санкций не увязан.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Глава МИД Турции поднимет тему снятия санкций с Сирии, сообщил источник
19 января, 20:01
 
В миреДамаск (город)СирияИдлиб (мухафаза)Кайя КалласБашар АсадЕвросоюзОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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