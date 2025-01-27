Главы МИД стран Евросоюза договорились о смягчении санкций против Сирии
Главы МИД стран ЕС договорились начать процедуру смягчения санкций против Сирии
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза договорились начать процедуру смягчения санкций против Сирии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X.
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"Главы МИД стран ЕС только что договорились по дорожной карте смягчения санкций против Сирии", - написала Каллас в сети X.
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Она добавила, что хоть ЕС и хочет действовать быстро, отмена европейских ограничений может быть пересмотрена, если новые сирийские власти будут "двигаться в неправильном направлении".
Ранее сообщалось, что в первую очередь речь пойдет о снятии ограничений в сфере транспорта и энергетики.
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Глава евродипломатии Кая Каллас и ряд европейских министров уже посетили сирийскую столицу после падения правительства экс-президента Башара Асада для налаживания отношений с новыми властями в Дамаске. Страны ЕС пытаются убедить Дамаск избавиться от иностранного военного присутствия, в том числе российских военных баз. По заверению сирийского источника, сирийские руководители пока только выразили готовность рассмотреть этот вопрос в будущем, и этот вопрос с ослаблением санкций не увязан.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.