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Великобритания ввела санкции против белорусских предприятий - РИА Новости, 27.01.2025
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18:11 27.01.2025 (обновлено: 18:22 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/sanktsii-1995772617.html
Великобритания ввела санкции против белорусских предприятий
Великобритания ввела санкции против белорусских предприятий - РИА Новости, 27.01.2025
Великобритания ввела санкции против белорусских предприятий
Великобритания ввела санкции против трех белорусских предприятий, в том числе завода "Легмаш", КБ "Беспилотные вертолеты" и компании "Алевкурп", следует из... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T18:11:00+03:00
2025-01-27T18:22:00+03:00
великобритания
экономика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против трех белорусских предприятий, в том числе завода "Легмаш", КБ "Беспилотные вертолеты" и компании "Алевкурп", следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте британского правительства."Добавления (в санкционный список - ред.)... ОАО "Алевкурп"… КБ "Беспилотные вертолеты"… завод "Лешмаш", - сказано в документе.
https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993180811.html
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великобритания, экономика
Великобритания, Экономика
Великобритания ввела санкции против белорусских предприятий

Британия ввела санкции против белорусского завода "Легмаш" и ОАО "Алевкурп"

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против трех белорусских предприятий, в том числе завода "Легмаш", КБ "Беспилотные вертолеты" и компании "Алевкурп", следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте британского правительства.
"Добавления (в санкционный список - ред.)... ОАО "Алевкурп"… КБ "Беспилотные вертолеты"… завод "Лешмаш", - сказано в документе.
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10 января, 18:47
 
ВеликобританияЭкономика
 
 
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