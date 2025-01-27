https://ria.ru/20250127/sanktsii-1995772617.html

Великобритания ввела санкции против белорусских предприятий

Великобритания ввела санкции против белорусских предприятий - РИА Новости, 27.01.2025

Великобритания ввела санкции против белорусских предприятий

Великобритания ввела санкции против трех белорусских предприятий, в том числе завода "Легмаш", КБ "Беспилотные вертолеты" и компании "Алевкурп", следует из... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T18:11:00+03:00

2025-01-27T18:11:00+03:00

2025-01-27T18:22:00+03:00

великобритания

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_cc6cb9e1c2e8be5bcf421cfaae14ae8a.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против трех белорусских предприятий, в том числе завода "Легмаш", КБ "Беспилотные вертолеты" и компании "Алевкурп", следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте британского правительства."Добавления (в санкционный список - ред.)... ОАО "Алевкурп"… КБ "Беспилотные вертолеты"… завод "Лешмаш", - сказано в документе.

https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993180811.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, экономика