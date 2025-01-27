https://ria.ru/20250127/sanktsii-1995772617.html
Великобритания ввела санкции против белорусских предприятий
Великобритания ввела санкции против белорусских предприятий - РИА Новости, 27.01.2025
Великобритания ввела санкции против белорусских предприятий
Великобритания ввела санкции против трех белорусских предприятий, в том числе завода "Легмаш", КБ "Беспилотные вертолеты" и компании "Алевкурп", следует из... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T18:11:00+03:00
2025-01-27T18:11:00+03:00
2025-01-27T18:22:00+03:00
великобритания
экономика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против трех белорусских предприятий, в том числе завода "Легмаш", КБ "Беспилотные вертолеты" и компании "Алевкурп", следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте британского правительства."Добавления (в санкционный список - ред.)... ОАО "Алевкурп"… КБ "Беспилотные вертолеты"… завод "Лешмаш", - сказано в документе.
https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993180811.html
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великобритания, экономика
Великобритания, Экономика
Великобритания ввела санкции против белорусских предприятий
Британия ввела санкции против белорусского завода "Легмаш" и ОАО "Алевкурп"