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ЕС продлил на полгода санкции против России - РИА Новости, 27.01.2025
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14:17 27.01.2025 (обновлено: 14:25 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/sanktsii-1995702479.html
ЕС продлил на полгода санкции против России
ЕС продлил на полгода санкции против России - РИА Новости, 27.01.2025
ЕС продлил на полгода санкции против России
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас официально подтвердила в сети X, что Евросоюз согласовал очередное продление на полгода экономических санкций против России,... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T14:17:00+03:00
2025-01-27T14:25:00+03:00
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
специальная военная операция на украине
кайя каллас
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас официально подтвердила в сети X, что Евросоюз согласовал очередное продление на полгода экономических санкций против России, которые ранее впервые угрожала заблокировать Венгрия."Главы МИД ЕС только что договорились еще раз продлить санкции против России", - написала она.Ранее продление санкций угрожала заблокировать Венгрия из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины по решению Киева, которое было принято несмотря на протесты потребителей. Будапешт на разных уровнях требовал от Еврокомиссии гарантий для своей энергетической безопасности.Экономические антироссийские санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов в России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. Ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.После ввода в декабре 2024 года очередного 15-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20241113/sanktsii-1983276495.html
https://ria.ru/20250120/gaz-1994263215.html
https://ria.ru/20250123/tramp-1995018531.html
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, кайя каллас
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Специальная военная операция на Украине, Кайя Каллас
ЕС продлил на полгода санкции против России

Глава дипломатии ЕС Каллас подтвердила продление на полгода санкций против РФ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас официально подтвердила в сети X, что Евросоюз согласовал очередное продление на полгода экономических санкций против России, которые ранее впервые угрожала заблокировать Венгрия.
"Главы МИД ЕС только что договорились еще раз продлить санкции против России", - написала она.
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
"Забудьте и успокойтесь": Западу сообщили неожиданную правду о России
13 ноября 2024, 08:00
Ранее продление санкций угрожала заблокировать Венгрия из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины по решению Киева, которое было принято несмотря на протесты потребителей. Будапешт на разных уровнях требовал от Еврокомиссии гарантий для своей энергетической безопасности.
Экономические антироссийские санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов в России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. Ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
После ввода в декабре 2024 года очередного 15-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Доигрались: Европе предрекли драку за самый ценный ресурс
20 января, 08:00
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп заставит Евросоюз платить и каяться за Украину
23 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ миреКайя Каллас
 
 
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