https://ria.ru/20250127/ryazan-1995747503.html

Фермеры представят свою продукцию в пяти торговых точках Рязани

Фермеры представят свою продукцию в пяти торговых точках Рязани - РИА Новости, 27.01.2025

Фермеры представят свою продукцию в пяти торговых точках Рязани

На пяти торговых площадках Рязани 1 февраля пройдут очередные ярмарки выходного дня, где региональные производители представят свою продукцию, сообщает... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:59:00+03:00

2025-01-27T16:59:00+03:00

2025-01-27T16:59:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

рязань

рязанская область

фермеры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755913636_0:577:2311:1877_1920x0_80_0_0_735955469a58b2f64c683f9f95edf38b.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. На пяти торговых площадках Рязани 1 февраля пройдут очередные ярмарки выходного дня, где региональные производители представят свою продукцию, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области. Мероприятия пройдут на площадках: у культурно-досугового центра "Октябрь", торгового центра "Европа", торгового центра "КИТ", на улице Дзержинского и около здания Центра науки, традиций и искусства (ЦНТИ) в Рязани. Ярмарки выходного дня уже прошли в минувшие выходные. Так, 25 января в них приняли участие 160 региональных производителей продуктов питания, в том числе фермеры и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. На 252 торговых точках реализовано 7,4 тонны мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, четыре тонны молока и молочных продуктов, четыре тонны хлеба и хлебобулочных изделий, 0,3 тонны меда и продуктов пчеловодства, 1,5 тонны живой рыбы, 1,2 тонны картофеля, 1,6 тонны овощей, 7,5 тонны яблок и груш. Ярмарки служат достижению целей и задач федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250127/msp-1995653013.html

рязань

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, рязань, рязанская область, фермеры