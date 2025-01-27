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Фермеры представят свою продукцию в пяти торговых точках Рязани - РИА Новости, 27.01.2025
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Твой бизнес
 
16:59 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/ryazan-1995747503.html
Фермеры представят свою продукцию в пяти торговых точках Рязани
Фермеры представят свою продукцию в пяти торговых точках Рязани - РИА Новости, 27.01.2025
Фермеры представят свою продукцию в пяти торговых точках Рязани
На пяти торговых площадках Рязани 1 февраля пройдут очередные ярмарки выходного дня, где региональные производители представят свою продукцию, сообщает... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:59:00+03:00
2025-01-27T16:59:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. На пяти торговых площадках Рязани 1 февраля пройдут очередные ярмарки выходного дня, где региональные производители представят свою продукцию, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области. Мероприятия пройдут на площадках: у культурно-досугового центра "Октябрь", торгового центра "Европа", торгового центра "КИТ", на улице Дзержинского и около здания Центра науки, традиций и искусства (ЦНТИ) в Рязани. Ярмарки выходного дня уже прошли в минувшие выходные. Так, 25 января в них приняли участие 160 региональных производителей продуктов питания, в том числе фермеры и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. На 252 торговых точках реализовано 7,4 тонны мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, четыре тонны молока и молочных продуктов, четыре тонны хлеба и хлебобулочных изделий, 0,3 тонны меда и продуктов пчеловодства, 1,5 тонны живой рыбы, 1,2 тонны картофеля, 1,6 тонны овощей, 7,5 тонны яблок и груш. Ярмарки служат достижению целей и задач федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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твой бизнес – новости, рязань, рязанская область, фермеры
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Рязань, Рязанская область, фермеры
Фермеры представят свою продукцию в пяти торговых точках Рязани

Ярмарки выходного дня с местной продукцией пройдут в Рязани

© Depositphotos.com / Olga KochinaФермерская молочная продукция
Фермерская молочная продукция - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Depositphotos.com / Olga Kochina
Фермерская молочная продукция. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. На пяти торговых площадках Рязани 1 февраля пройдут очередные ярмарки выходного дня, где региональные производители представят свою продукцию, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.
Мероприятия пройдут на площадках: у культурно-досугового центра "Октябрь", торгового центра "Европа", торгового центра "КИТ", на улице Дзержинского и около здания Центра науки, традиций и искусства (ЦНТИ) в Рязани.
Ярмарки выходного дня уже прошли в минувшие выходные. Так, 25 января в них приняли участие 160 региональных производителей продуктов питания, в том числе фермеры и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. На 252 торговых точках реализовано 7,4 тонны мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, четыре тонны молока и молочных продуктов, четыре тонны хлеба и хлебобулочных изделий, 0,3 тонны меда и продуктов пчеловодства, 1,5 тонны живой рыбы, 1,2 тонны картофеля, 1,6 тонны овощей, 7,5 тонны яблок и груш.
Ярмарки служат достижению целей и задач федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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