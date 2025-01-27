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Рябков высказался о возможности переговоров с США о стратстабильности - РИА Новости, 27.01.2025
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16:11 27.01.2025 (обновлено: 17:00 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/ryabkov-1995731970.html
Рябков высказался о возможности переговоров с США о стратстабильности
Рябков высказался о возможности переговоров с США о стратстабильности - РИА Новости, 27.01.2025
Рябков высказался о возможности переговоров с США о стратстабильности
Россия не снимает и не отменяет свои условия для возобновления переговоров по стратегической стабильности с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:11:00+03:00
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сша
в мире
россия
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия не снимает и не отменяет свои условия для возобновления переговоров по стратегической стабильности с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Говоря о словах президента РФ Владимира Путина об открытости Москвы к диалогу по стратегической стабильности, Рябков отметил, что "президент сказал то, что сказал"."Президент не сказал, что мы отменяем всё то, что мы доводили до американской стороны неоднократно. Это совокупность сигналов, которая направлялась и до смены администрации, и которые, я надеюсь, уже услышали люди (нынешнего президента США Дональда - ред.) Трампа, хотя им, наверное, не совсем до диалога по стратстабильности - они во многом заняты выяснением того, какие борты можно использовать для депортации незаконных мигрантов, какие тарифы нужно вводить в отношении непослушных и прочее. Это важнее, наверное, для них, чем стратстабильность", - сказал Рябков журналистам."Но готовность вести диалог у нас имеется при понимании, что мы увидим изменения к лучшему в американских доктринальных подходах, а главное - в практических действиях на российском направлении", - указал дипломат.В минувшую пятницу Путин заявил, что у России может быть много точек соприкосновения с новой администрацией США "в поиске решения по ключевым вопросам сегодняшнего дня", упомянув в том числе и вопрос о стратегической стабильности. Ранее в январе Путин выражал надежду, что диалог с новой американской администрацией будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, учитывая значимую роль, которую США и РФ играют по ключевым мировым вопросам, включая и укрепление стратстабильности. Путин подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от диалога, всегда была готова поддерживать отношения сотрудничества с любой американской администрацией.
https://ria.ru/20250127/tramp-1995735540.html
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сша, в мире, россия, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, В мире, Россия, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков высказался о возможности переговоров с США о стратстабильности

Рябков: РФ не снимает условия продолжения переговоров с США о стратстабильности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия не снимает и не отменяет свои условия для возобновления переговоров по стратегической стабильности с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Говоря о словах президента РФ Владимира Путина об открытости Москвы к диалогу по стратегической стабильности, Рябков отметил, что "президент сказал то, что сказал".
"Президент не сказал, что мы отменяем всё то, что мы доводили до американской стороны неоднократно. Это совокупность сигналов, которая направлялась и до смены администрации, и которые, я надеюсь, уже услышали люди (нынешнего президента США Дональда - ред.) Трампа, хотя им, наверное, не совсем до диалога по стратстабильности - они во многом заняты выяснением того, какие борты можно использовать для депортации незаконных мигрантов, какие тарифы нужно вводить в отношении непослушных и прочее. Это важнее, наверное, для них, чем стратстабильность", - сказал Рябков журналистам.
"Но готовность вести диалог у нас имеется при понимании, что мы увидим изменения к лучшему в американских доктринальных подходах, а главное - в практических действиях на российском направлении", - указал дипломат.
В минувшую пятницу Путин заявил, что у России может быть много точек соприкосновения с новой администрацией США "в поиске решения по ключевым вопросам сегодняшнего дня", упомянув в том числе и вопрос о стратегической стабильности. Ранее в январе Путин выражал надежду, что диалог с новой американской администрацией будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, учитывая значимую роль, которую США и РФ играют по ключевым мировым вопросам, включая и укрепление стратстабильности. Путин подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от диалога, всегда была готова поддерживать отношения сотрудничества с любой американской администрацией.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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