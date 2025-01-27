https://ria.ru/20250127/rubl-1995603914.html

Аналитик раскрыла минусы сильного рубля для экономики

Аналитик раскрыла минусы сильного рубля для экономики - РИА Новости, 27.01.2025

Аналитик раскрыла минусы сильного рубля для экономики

Польза сильного рубля для экономики весьма существенна, но у крепкой нацвалюты есть и недостатки, рассказала агентству "Прайм" эксперт аналитического центра... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T02:15:00+03:00

2025-01-27T02:15:00+03:00

2025-01-27T02:15:00+03:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

синергия

екатерина федюкович

рубль

импорт

экспорт

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Польза сильного рубля для экономики весьма существенна, но у крепкой нацвалюты есть и недостатки, рассказала агентству "Прайм" эксперт аналитического центра университета "Синергия" Екатерина Федюкович.В частности, значительное укрепление рубля невыгодно экспортерам, ведь их рублевый доход сокращается. Можно увеличить цены, но тогда просядет конкурентоспособность. Импортеры, напротив, смогут ввозить товары дешевле производимых внутри страны, что снижает собственное производство, а значит темпы роста ВВП, налоги и зарплаты."То есть, при сильном рубле и непреодоленной зависимости от экспорта экономика начнет стагнировать. Но для этого рубль должен быть не просто сильным, но и укрепляться в течение продолжительного периода (пять-семь лет)", — заключила экономист.Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России с вечера пятницы, составил 98,2636 рубля, евро — 103,1870 рубля.

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экономика, россия, синергия, екатерина федюкович, рубль, импорт, экспорт