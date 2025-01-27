На Западе раскрыли коварный план ЕС и США в отношении России
Журналист Боуз: Запад использует НПО для доступа к энергетическим ресурсам РФ
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги ЕС и США в здании Европейского совета в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги ЕС и США в здании Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Запад использует неправительственные организации, чтобы получить доступ к российским энергетическим ресурсам, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
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"Россия — энергетическая сверхдержава. Вот почему ЕС и США фактически финансируют НПО, нацеленные на "развал России": они хотят получить доступ к энергоресурсам на триллионы долларов. Масштабы только газовых запасов России трудно себе представить", — написал он.
В стратегии противодействия экстремизму, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов в декабре, отмечалось, что деструктивная деятельность иностранных НПО оказывает негативное влияние на ситуацию в России.
В прошлом году министр энергетики Сергей Цивилев в рамках Российской энергетической недели заявил, что запасов нефти в России на шельфе хватит на добычу в течение 32 лет, газа — также на морском шельфе — более чем на 130 лет.
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10 сентября 2024, 10:38