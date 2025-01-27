https://ria.ru/20250127/rossiya-1995638971.html

На Западе раскрыли коварный план ЕС и США в отношении России

На Западе раскрыли коварный план ЕС и США в отношении России - РИА Новости, 27.01.2025

На Западе раскрыли коварный план ЕС и США в отношении России

Запад использует неправительственные организации, чтобы получить доступ к российским энергетическим ресурсам, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T09:46:00+03:00

2025-01-27T09:46:00+03:00

2025-01-27T15:25:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Запад использует неправительственные организации, чтобы получить доступ к российским энергетическим ресурсам, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Россия — энергетическая сверхдержава. Вот почему ЕС и США фактически финансируют НПО, нацеленные на "развал России": они хотят получить доступ к энергоресурсам на триллионы долларов. Масштабы только газовых запасов России трудно себе представить", — написал он.В стратегии противодействия экстремизму, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов в декабре, отмечалось, что деструктивная деятельность иностранных НПО оказывает негативное влияние на ситуацию в России.В прошлом году министр энергетики Сергей Цивилев в рамках Российской энергетической недели заявил, что запасов нефти в России на шельфе хватит на добычу в течение 32 лет, газа — также на морском шельфе — более чем на 130 лет.

https://ria.ru/20240910/evrosoyuz-1971768971.html

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в мире, россия, сша, чей боуз