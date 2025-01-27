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На Западе раскрыли коварный план ЕС и США в отношении России - РИА Новости, 27.01.2025
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09:46 27.01.2025 (обновлено: 15:25 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/rossiya-1995638971.html
На Западе раскрыли коварный план ЕС и США в отношении России
На Западе раскрыли коварный план ЕС и США в отношении России - РИА Новости, 27.01.2025
На Западе раскрыли коварный план ЕС и США в отношении России
Запад использует неправительственные организации, чтобы получить доступ к российским энергетическим ресурсам, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T09:46:00+03:00
2025-01-27T15:25:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Запад использует неправительственные организации, чтобы получить доступ к российским энергетическим ресурсам, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Россия — энергетическая сверхдержава. Вот почему ЕС и США фактически финансируют НПО, нацеленные на "развал России": они хотят получить доступ к энергоресурсам на триллионы долларов. Масштабы только газовых запасов России трудно себе представить", — написал он.В стратегии противодействия экстремизму, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов в декабре, отмечалось, что деструктивная деятельность иностранных НПО оказывает негативное влияние на ситуацию в России.В прошлом году министр энергетики Сергей Цивилев в рамках Российской энергетической недели заявил, что запасов нефти в России на шельфе хватит на добычу в течение 32 лет, газа — также на морском шельфе — более чем на 130 лет.
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в мире, россия, сша, чей боуз
В мире, Россия, США, Чей Боуз
На Западе раскрыли коварный план ЕС и США в отношении России

Журналист Боуз: Запад использует НПО для доступа к энергетическим ресурсам РФ

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги ЕС и США в здании Европейского совета в Брюсселе
Флаги ЕС и США в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги ЕС и США в здании Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Запад использует неправительственные организации, чтобы получить доступ к российским энергетическим ресурсам, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
«
"Россия — энергетическая сверхдержава. Вот почему ЕС и США фактически финансируют НПО, нацеленные на "развал России": они хотят получить доступ к энергоресурсам на триллионы долларов. Масштабы только газовых запасов России трудно себе представить", — написал он.
В стратегии противодействия экстремизму, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов в декабре, отмечалось, что деструктивная деятельность иностранных НПО оказывает негативное влияние на ситуацию в России.
В прошлом году министр энергетики Сергей Цивилев в рамках Российской энергетической недели заявил, что запасов нефти в России на шельфе хватит на добычу в течение 32 лет, газа — также на морском шельфе — более чем на 130 лет.
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