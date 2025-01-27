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Путин призвал противостоять попыткам переписать приговор нацистам - РИА Новости, 27.01.2025
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12:34 27.01.2025 (обновлено: 12:36 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/rossija-1995682876.html
Путин призвал противостоять попыткам переписать приговор нацистам
Путин призвал противостоять попыткам переписать приговор нацистам - РИА Новости, 27.01.2025
Путин призвал противостоять попыткам переписать приговор нацистам
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжит противостоять попыткам переписать правовой, моральный приговор, который был вынесен нацистским палачам... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:34:00+03:00
2025-01-27T12:36:00+03:00
общество
россия
освенцим
владимир путин
красная армия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжит противостоять попыткам переписать правовой, моральный приговор, который был вынесен нацистским палачам и их пособникам.Федерация еврейских общин России (ФЕОР) в Международный день памяти жертв Холокоста проводит в столичном Еврейском музее и центре толерантности ежегодную церемонию, посвященную 80-летию освобождения лагеря Аушвиц."Уважаемые друзья, Международный день памяти жертв Холокоста – скорбная дата, имеющая огромное нравственное, гуманистическое значение… Граждане России – прямые потомки и преемники поколения победителей. Мы продолжим принципиально и жёстко противостоять попыткам переписать правовой, моральный приговор, который был вынесен нацистским палачам и их пособникам. Сделаем всё, чтобы отстоять право людей на этническую, языковую, духовную самобытность, не допустить распространения антисемитизма, русофобии и других расистских идеологий", - написал Путин в телеграмме, которую прочитал главный раввин России Берл Лазар в ходе церемонии.Глава государства отметил, что в январе 1945 года Красная армия освободила концлагерь Освенцим, открыв человечеству правду о преступлениях нацистов и их приспешников, уничтожавших миллионы евреев, русских, цыган, представителей других народов. И мы всегда будем помнить, что именно советский солдат сокрушил это страшное, тотальное зло, одержал Победу, величие которой навеки останется в мировой истории."Рассчитываю, что российская еврейская община, организаторы традиционных мемориальных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, продолжат свою многогранную деятельность, направленную на продвижение ценностей гуманизма, согласия и гражданского мира", - добавил президент.Он также поблагодарить всех, кто остаётся приверженным сохранению исторической правды и борьбе с неонацистским реваншизмом, "по зову сердца вносит свой вклад в эту масштабную и содержательную работу, которая особенно востребована в год 80-летия Великой Победы".
https://ria.ru/20250122/leningrad-1994964440.html
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общество, россия, освенцим, владимир путин, красная армия
Общество, Россия, Освенцим, Владимир Путин, Красная армия
Путин призвал противостоять попыткам переписать приговор нацистам

Путин: Россия будет жестко противостоять попыткам переписать приговор нацистам

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжит противостоять попыткам переписать правовой, моральный приговор, который был вынесен нацистским палачам и их пособникам.
Федерация еврейских общин России (ФЕОР) в Международный день памяти жертв Холокоста проводит в столичном Еврейском музее и центре толерантности ежегодную церемонию, посвященную 80-летию освобождения лагеря Аушвиц.
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22 января, 13:28
"Уважаемые друзья, Международный день памяти жертв Холокоста – скорбная дата, имеющая огромное нравственное, гуманистическое значение… Граждане России – прямые потомки и преемники поколения победителей. Мы продолжим принципиально и жёстко противостоять попыткам переписать правовой, моральный приговор, который был вынесен нацистским палачам и их пособникам. Сделаем всё, чтобы отстоять право людей на этническую, языковую, духовную самобытность, не допустить распространения антисемитизма, русофобии и других расистских идеологий", - написал Путин в телеграмме, которую прочитал главный раввин России Берл Лазар в ходе церемонии.
Глава государства отметил, что в январе 1945 года Красная армия освободила концлагерь Освенцим, открыв человечеству правду о преступлениях нацистов и их приспешников, уничтожавших миллионы евреев, русских, цыган, представителей других народов. И мы всегда будем помнить, что именно советский солдат сокрушил это страшное, тотальное зло, одержал Победу, величие которой навеки останется в мировой истории.
"Рассчитываю, что российская еврейская община, организаторы традиционных мемориальных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, продолжат свою многогранную деятельность, направленную на продвижение ценностей гуманизма, согласия и гражданского мира", - добавил президент.
Он также поблагодарить всех, кто остаётся приверженным сохранению исторической правды и борьбе с неонацистским реваншизмом, "по зову сердца вносит свой вклад в эту масштабную и содержательную работу, которая особенно востребована в год 80-летия Великой Победы".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Медведь у ворот: 80 лет назад Красная армия освободила Освенцим
Вчера, 08:00
 
ОбществоРоссияОсвенцимВладимир ПутинКрасная армия
 
 
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