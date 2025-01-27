https://ria.ru/20250127/rossija-1995682876.html

Путин призвал противостоять попыткам переписать приговор нацистам

Путин призвал противостоять попыткам переписать приговор нацистам - РИА Новости, 27.01.2025

Путин призвал противостоять попыткам переписать приговор нацистам

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжит противостоять попыткам переписать правовой, моральный приговор, который был вынесен нацистским палачам... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:34:00+03:00

2025-01-27T12:34:00+03:00

2025-01-27T12:36:00+03:00

общество

россия

освенцим

владимир путин

красная армия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990136162_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_f99233ab28649dd4a639b015a81f1340.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжит противостоять попыткам переписать правовой, моральный приговор, который был вынесен нацистским палачам и их пособникам.Федерация еврейских общин России (ФЕОР) в Международный день памяти жертв Холокоста проводит в столичном Еврейском музее и центре толерантности ежегодную церемонию, посвященную 80-летию освобождения лагеря Аушвиц."Уважаемые друзья, Международный день памяти жертв Холокоста – скорбная дата, имеющая огромное нравственное, гуманистическое значение… Граждане России – прямые потомки и преемники поколения победителей. Мы продолжим принципиально и жёстко противостоять попыткам переписать правовой, моральный приговор, который был вынесен нацистским палачам и их пособникам. Сделаем всё, чтобы отстоять право людей на этническую, языковую, духовную самобытность, не допустить распространения антисемитизма, русофобии и других расистских идеологий", - написал Путин в телеграмме, которую прочитал главный раввин России Берл Лазар в ходе церемонии.Глава государства отметил, что в январе 1945 года Красная армия освободила концлагерь Освенцим, открыв человечеству правду о преступлениях нацистов и их приспешников, уничтожавших миллионы евреев, русских, цыган, представителей других народов. И мы всегда будем помнить, что именно советский солдат сокрушил это страшное, тотальное зло, одержал Победу, величие которой навеки останется в мировой истории."Рассчитываю, что российская еврейская община, организаторы традиционных мемориальных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, продолжат свою многогранную деятельность, направленную на продвижение ценностей гуманизма, согласия и гражданского мира", - добавил президент.Он также поблагодарить всех, кто остаётся приверженным сохранению исторической правды и борьбе с неонацистским реваншизмом, "по зову сердца вносит свой вклад в эту масштабную и содержательную работу, которая особенно востребована в год 80-летия Великой Победы".

https://ria.ru/20250122/leningrad-1994964440.html

https://ria.ru/20250127/osventsim-1995584318.html

россия

освенцим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, освенцим, владимир путин, красная армия