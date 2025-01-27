https://ria.ru/20250127/rossija-1995680450.html
Россия не получала сигналов от США по контактам с Путиным, заявил Песков
Россия не получала сигналов от США по контактам с Путиным, заявил Песков - РИА Новости, 27.01.2025
Россия не получала сигналов от США по контактам с Путиным, заявил Песков
Россия пока не получала сигналов от США по контактам президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, готовность сохраняется, заявил... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:22:00+03:00
2025-01-27T12:22:00+03:00
2025-01-27T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия пока не получала сигналов от США по контактам президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, готовность сохраняется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Путин заявил о готовности встретиться с Трампом и спокойно поговорить по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. "Пока мы не получали от американцев никаких сигналов. Поэтому мы работаем, что называется, по своему графику. Готовность сохраняется. Такая же готовность, насколько мы слышали, сохраняется и с американской стороны. По всей видимости, требуется определённое время", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, готова ли Москва организовать встречу Трампа и Путина у себя и готов ли президент России поехать на такую встречу в США.
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Политика, Москва, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Инаугурация Трампа — 2025
Россия не получала сигналов от США по контактам с Путиным, заявил Песков
Песков: Россия пока не получала сигналов от США по контактам Путина и Трампа