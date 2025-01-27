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Россия не получала сигналов от США по контактам с Путиным, заявил Песков - РИА Новости, 27.01.2025
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12:22 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/rossija-1995680450.html
Россия не получала сигналов от США по контактам с Путиным, заявил Песков
Россия не получала сигналов от США по контактам с Путиным, заявил Песков - РИА Новости, 27.01.2025
Россия не получала сигналов от США по контактам с Путиным, заявил Песков
Россия пока не получала сигналов от США по контактам президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, готовность сохраняется, заявил... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:22:00+03:00
2025-01-27T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия пока не получала сигналов от США по контактам президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, готовность сохраняется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Путин заявил о готовности встретиться с Трампом и спокойно поговорить по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. "Пока мы не получали от американцев никаких сигналов. Поэтому мы работаем, что называется, по своему графику. Готовность сохраняется. Такая же готовность, насколько мы слышали, сохраняется и с американской стороны. По всей видимости, требуется определённое время", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, готова ли Москва организовать встречу Трампа и Путина у себя и готов ли президент России поехать на такую встречу в США.
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политика, москва, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, инаугурация трампа — 2025
Политика, Москва, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Инаугурация Трампа — 2025
Россия не получала сигналов от США по контактам с Путиным, заявил Песков

Песков: Россия пока не получала сигналов от США по контактам Путина и Трампа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге. 7 июля 2017. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия пока не получала сигналов от США по контактам президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, готовность сохраняется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Путин заявил о готовности встретиться с Трампом и спокойно поговорить по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран.
"Пока мы не получали от американцев никаких сигналов. Поэтому мы работаем, что называется, по своему графику. Готовность сохраняется. Такая же готовность, насколько мы слышали, сохраняется и с американской стороны. По всей видимости, требуется определённое время", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, готова ли Москва организовать встречу Трампа и Путина у себя и готов ли президент России поехать на такую встречу в США.
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Путин готов к контакту с Трампом, заявил Песков
24 января, 12:41
 
ПолитикаМоскваРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковИнаугурация Трампа — 2025
 
 
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