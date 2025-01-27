https://ria.ru/20250127/roskomnadzor-1995765536.html

Роскомнадзор отразил почти 200 DDoS-атак на систему госуправления

Роскомнадзор отразил почти 200 DDoS-атак на систему госуправления - РИА Новости, 27.01.2025

Роскомнадзор отразил почти 200 DDoS-атак на систему госуправления

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора на прошлой неделе отразили 181 DDoS-атаку на систему... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T17:54:00+03:00

2025-01-27T17:54:00+03:00

2025-01-27T17:54:00+03:00

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1989926bd2cb7898e211fc0f8ab0299b.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора на прошлой неделе отразили 181 DDoS-атаку на систему субъектов госуправления, финансового сектора, топливно-энергетического комплекса, СМИ и операторов связи, самая продолжительная кибератака длилась свыше 67 часов, сообщило ведомство. "Отразили 181 DDoS-атаку в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового сектора, топливно-энергетического комплекса, средств массовой информации и операторов связи", - сказано в сообщении. Мощность максимально зафиксированной в этот период кибератаки составила 412,47 Гбит/с, а максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 67 часов 53 минуты. Кроме этого, ЦМУ ССОП заблокировал 850 фишинговых ресурсов и 77 ресурсов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение (ПО).

https://ria.ru/20250111/ddos-1993256218.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)