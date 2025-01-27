https://ria.ru/20250127/roskomnadzor-1995765536.html
Роскомнадзор отразил почти 200 DDoS-атак на систему госуправления
Роскомнадзор отразил почти 200 DDoS-атак на систему госуправления - РИА Новости, 27.01.2025
Роскомнадзор отразил почти 200 DDoS-атак на систему госуправления
Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора на прошлой неделе отразили 181 DDoS-атаку на систему... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:54:00+03:00
2025-01-27T17:54:00+03:00
2025-01-27T17:54:00+03:00
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1989926bd2cb7898e211fc0f8ab0299b.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора на прошлой неделе отразили 181 DDoS-атаку на систему субъектов госуправления, финансового сектора, топливно-энергетического комплекса, СМИ и операторов связи, самая продолжительная кибератака длилась свыше 67 часов, сообщило ведомство. "Отразили 181 DDoS-атаку в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового сектора, топливно-энергетического комплекса, средств массовой информации и операторов связи", - сказано в сообщении. Мощность максимально зафиксированной в этот период кибератаки составила 412,47 Гбит/с, а максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 67 часов 53 минуты. Кроме этого, ЦМУ ССОП заблокировал 850 фишинговых ресурсов и 77 ресурсов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение (ПО).
https://ria.ru/20250111/ddos-1993256218.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3ac6a2574bd276754d827cace8ec50b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор отразил почти 200 DDoS-атак на систему госуправления
Роскомнадзор отразил 181 DDoS-атаку на систему госуправления за прошлую неделю
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора на прошлой неделе отразили 181 DDoS-атаку на систему субъектов госуправления, финансового сектора, топливно-энергетического комплекса, СМИ и операторов связи, самая продолжительная кибератака длилась свыше 67 часов, сообщило ведомство.
"Отразили 181 DDoS-атаку в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового сектора, топливно-энергетического комплекса, средств массовой информации и операторов связи", - сказано в сообщении.
Мощность максимально зафиксированной в этот период кибератаки составила 412,47 Гбит/с, а максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 67 часов 53 минуты.
Кроме этого, ЦМУ ССОП заблокировал 850 фишинговых ресурсов и 77 ресурсов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение (ПО).