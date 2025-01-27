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Умер актер из сериалов "След" и "Папины дочки" - РИА Новости, 27.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:28 27.01.2025 (обновлено: 13:02 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/romaschenko-1995682141.html
Умер актер из сериалов "След" и "Папины дочки"
Умер актер из сериалов "След" и "Папины дочки" - РИА Новости, 27.01.2025
Умер актер из сериалов "След" и "Папины дочки"
Режиссер сериалов "След" и "Красная зона", сыгравший также в проектах "Внутри убийцы" и "Папины дочки" Игорь Ромащенко умер в возрасте 59 лет, сообщил актер и... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:28:00+03:00
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культура
россия
игорь ромащенко
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Режиссер сериалов "След" и "Красная зона", сыгравший также в проектах "Внутри убийцы" и "Папины дочки" Игорь Ромащенко умер в возрасте 59 лет, сообщил актер и продюсер Андрей Семенов."Сегодня не стало Игоря Ромащенко", — написал он на своей страницы в Facebook*.Он отметил совместные проекты с Ромащенко, среди которых сериалы "Зона", "След", "Пыльная работа", а также премьера 2024 года — сериал "Музыка времени".Ромащенко прославился как актер и режиссер. Он принял участие в более чем ста проектах, среди которых "Папины дочки", "След", "Карпов", "Мент в законе", "Красная зона" и "По следу монстра". Ромащенко также работал над документальным сериалом "Следствие вели".*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
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россия, игорь ромащенко
Культура, Россия, Игорь Ромащенко
Умер актер из сериалов "След" и "Папины дочки"

Актер из сериалов "Папины дочки", "След" Игорь Ромащенко умер на 60-м году жизни

© Аквилон Медиа, 2019 Кадр из сериала "Женская версия. Тайна партийной дачи"
Кадр из сериала Женская версия. Тайна партийной дачи - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Аквилон Медиа, 2019
Кадр из сериала "Женская версия. Тайна партийной дачи" . Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Режиссер сериалов "След" и "Красная зона", сыгравший также в проектах "Внутри убийцы" и "Папины дочки" Игорь Ромащенко умер в возрасте 59 лет, сообщил актер и продюсер Андрей Семенов.
"Сегодня не стало Игоря Ромащенко", — написал он на своей страницы в Facebook*.
Он отметил совместные проекты с Ромащенко, среди которых сериалы "Зона", "След", "Пыльная работа", а также премьера 2024 года — сериал "Музыка времени".
Ромащенко прославился как актер и режиссер. Он принял участие в более чем ста проектах, среди которых "Папины дочки", "След", "Карпов", "Мент в законе", "Красная зона" и "По следу монстра". Ромащенко также работал над документальным сериалом "Следствие вели".
*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
 
КультураРоссияИгорь Ромащенко
 
 
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