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Умер актер из сериалов "След" и "Папины дочки"

Умер актер из сериалов "След" и "Папины дочки" - РИА Новости, 27.01.2025

Умер актер из сериалов "След" и "Папины дочки"

Режиссер сериалов "След" и "Красная зона", сыгравший также в проектах "Внутри убийцы" и "Папины дочки" Игорь Ромащенко умер в возрасте 59 лет, сообщил актер и... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:28:00+03:00

2025-01-27T12:28:00+03:00

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культура

россия

игорь ромащенко

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Режиссер сериалов "След" и "Красная зона", сыгравший также в проектах "Внутри убийцы" и "Папины дочки" Игорь Ромащенко умер в возрасте 59 лет, сообщил актер и продюсер Андрей Семенов."Сегодня не стало Игоря Ромащенко", — написал он на своей страницы в Facebook*.Он отметил совместные проекты с Ромащенко, среди которых сериалы "Зона", "След", "Пыльная работа", а также премьера 2024 года — сериал "Музыка времени".Ромащенко прославился как актер и режиссер. Он принял участие в более чем ста проектах, среди которых "Папины дочки", "След", "Карпов", "Мент в законе", "Красная зона" и "По следу монстра". Ромащенко также работал над документальным сериалом "Следствие вели".*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России

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россия, игорь ромащенко