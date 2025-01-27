https://ria.ru/20250127/rieltory-1995693990.html

В Курской области разработают механизм помощи переселенцам

В Курской области разработают механизм помощи переселенцам - РИА Новости, 27.01.2025

В Курской области разработают механизм помощи переселенцам

Механизм помощи "социальных риелторов" разработают в Курской области, чтобы избежать случаев наживы риелторами при оформлении жилья переселенцам из курского... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T13:38:00+03:00

2025-01-27T13:38:00+03:00

2025-01-27T13:43:00+03:00

общество

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 27 янв – РИА Новости. Механизм помощи "социальных риелторов" разработают в Курской области, чтобы избежать случаев наживы риелторами при оформлении жилья переселенцам из курского приграничья, сообщил во время заседания регионального правительства врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Нам надо в целом продумать о появлении так называемых "социальных риелторов". Я вижу, что сегодня риелторы - скажу грубо, но честно, наживаются на переселенцах. Суммы, которые они получают за оформление жилья, запредельные. Мне называют цифры до 250 тысяч рублей. И всякий раз, когда я слышу, что кто-то пытается тяжелейшие жизни людей, проблемы их использовать для того, чтобы лишние деньги по карманам распихать, у меня это вызывает чувство глубочайшего возмущения", - сообщил врио губернатора. Он добавил, что такая система позволит "сопровождать" жителей приграничья при оформлении сделок. "Мы мириться с этим не можем и не будем, ни с застройщиками, которые завышают необъективно стоимость жилья, ни с риелторами, которые на этом тоже хотят дополнительно заработать. Значит, нам нужно вводить механизм социальных риелторов, когда мы будем сопровождать людей при оформлении сделок. Эти деньги должны оставаться у людей", - сообщил Хинштейн. Ранее Александр Хинштейн сообщал, что в Курской области начинают работу комиссии по оценке степени разрушения жилых домов в приграничных районах, пострадавших от атак ВСУ. Это касается тех населённых пунктов, которые не попали в список бескомиссионной выдачи сертификатов жителям.

https://ria.ru/20250125/obemy-1995476921.html

https://ria.ru/20241212/khinshteyn-1988926172.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины