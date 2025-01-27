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Организованная группа из дела об убийстве Дугиной сама искала клиентов - РИА Новости, 27.01.2025
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07:16 27.01.2025 (обновлено: 07:17 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/rassledovanie-1995623151.html
Организованная группа из дела об убийстве Дугиной сама искала клиентов
Организованная группа из дела об убийстве Дугиной сама искала клиентов - РИА Новости, 27.01.2025
Организованная группа из дела об убийстве Дугиной сама искала клиентов
Участники организованной группы, которая изготовила поддельный техпаспорт для машины обвиняемой в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной, сами искали... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T07:16:00+03:00
2025-01-27T07:17:00+03:00
происшествия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
украина
дарья дугина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Участники организованной группы, которая изготовила поддельный техпаспорт для машины обвиняемой в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной, сами искали клиентов в сети, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Машина, как сообщала ФСБ, использовалась для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у нее были номера ДНР, в Москве - казахстанские, а при выезде в Эстонию – украинские. Суд установил, что орггруппа, занимавшаяся изготовлением поддельных документов, самостоятельно размещала в сети информацию с предложением. Непосредственно изготовители поддельного техпаспорта, как говорится в документах, получали задания уже от менеджеров. В материалах по делу указано, что после изготовления поддельного техпаспорта на машину для обвиняемой в убийстве украинки Натальи Вовк исполнителей попросили удалить всю информацию об этом из чатов. По данным следствия, орггруппа работала с конца 2017 года.
https://ria.ru/20250127/dugina-1995619540.html
https://ria.ru/20241105/figurant-1982002133.html
одинцовский район
московская область (подмосковье)
украина
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Дарья Буймова
Дарья Буймова
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РИА Новости
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60
происшествия, одинцовский район, московская область (подмосковье), украина, дарья дугина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Украина, Дарья Дугина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Организованная группа из дела об убийстве Дугиной сама искала клиентов

Создатели поддельного техпаспорта для машины Дугиной сами искали клиентов в сети

© РИА Новости / Артем Жильцов | Перейти в медиабанкАлександр Сучков, проходящий по делу об убийстве Дарьи Дугиной, перед началом заседания Пролетарского районного суда города Тулы
Александр Сучков, проходящий по делу об убийстве Дарьи Дугиной, перед началом заседания Пролетарского районного суда города Тулы - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Артем Жильцов
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Александр Сучков, проходящий по делу об убийстве Дарьи Дугиной, перед началом заседания Пролетарского районного суда города Тулы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Участники организованной группы, которая изготовила поддельный техпаспорт для машины обвиняемой в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной, сами искали клиентов в сети, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Машина, как сообщала ФСБ, использовалась для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у нее были номера ДНР, в Москве - казахстанские, а при выезде в Эстонию – украинские.
Бывший сотрудник МВД Иван Рыбин, признавший вину в незаконном сборе личных данных журналистки Дарьи Дугиной, в Нагатинском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Осужденные по делу Дугиной работали в составе орггруппы
06:01
Суд установил, что орггруппа, занимавшаяся изготовлением поддельных документов, самостоятельно размещала в сети информацию с предложением.
Непосредственно изготовители поддельного техпаспорта, как говорится в документах, получали задания уже от менеджеров. В материалах по делу указано, что после изготовления поддельного техпаспорта на машину для обвиняемой в убийстве украинки Натальи Вовк исполнителей попросили удалить всю информацию об этом из чатов.
По данным следствия, орггруппа работала с конца 2017 года.
Гражданин Украины Богдан Цыганенко, который готовил убийство Дугиной - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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5 ноября 2024, 18:01
 
ПроисшествияОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)УкраинаДарья ДугинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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