https://ria.ru/20250127/rassledovanie-1995623151.html

Организованная группа из дела об убийстве Дугиной сама искала клиентов

Организованная группа из дела об убийстве Дугиной сама искала клиентов - РИА Новости, 27.01.2025

Организованная группа из дела об убийстве Дугиной сама искала клиентов

Участники организованной группы, которая изготовила поддельный техпаспорт для машины обвиняемой в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной, сами искали... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T07:16:00+03:00

2025-01-27T07:16:00+03:00

2025-01-27T07:17:00+03:00

происшествия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

украина

дарья дугина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Участники организованной группы, которая изготовила поддельный техпаспорт для машины обвиняемой в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной, сами искали клиентов в сети, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Машина, как сообщала ФСБ, использовалась для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у нее были номера ДНР, в Москве - казахстанские, а при выезде в Эстонию – украинские. Суд установил, что орггруппа, занимавшаяся изготовлением поддельных документов, самостоятельно размещала в сети информацию с предложением. Непосредственно изготовители поддельного техпаспорта, как говорится в документах, получали задания уже от менеджеров. В материалах по делу указано, что после изготовления поддельного техпаспорта на машину для обвиняемой в убийстве украинки Натальи Вовк исполнителей попросили удалить всю информацию об этом из чатов. По данным следствия, орггруппа работала с конца 2017 года.

https://ria.ru/20250127/dugina-1995619540.html

https://ria.ru/20241105/figurant-1982002133.html

одинцовский район

московская область (подмосковье)

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, одинцовский район, московская область (подмосковье), украина, дарья дугина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)